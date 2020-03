Van Doorninck: ‘Overgang naar duurzame energie is geen vrolijk feestje’

Marieke van Doorninck: ‘Mijn boodschap voor de Amsterdammers is vooral: ga je huis isoleren.’ Beeld Eva Plevier

Op het stadhuis spreken ze al van een ‘groene lente’. Amsterdam zal dit voorjaar merken dat de onder invloed van de verkiezingsoverwinning van GroenLinks in 2018 opgestelde klimaatplannen nu een voor een worden uitgewerkt en gelanceerd.

Vorige maand presenteerde wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) al haar voorstellen om zo’n 17 nieuwe windmolens te bouwen en overal in de stad grote daken vol te leggen met zonnepanelen. Dit voorjaar volgt nog een plan dat voor elke buurt schetst wat daar op den duur het beste alternatief zal zijn voor verwarming met aardgas. In een nieuwe ‘Routekaart’ kwamen vanmorgen al deze plannen bij elkaar. Hoe gaat Amsterdam voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de Klimaattop in Parijs uit 2015?

Volgens de doorrekening zijn de klimaatdoelen haalbaar, maar met een grote slag om de arm. Voor milieuzones en om wijken van het gas te halen moet de rijksoverheid nog veel nieuw beleid doorvoeren. Als de rijksoverheid niet meewerkt, komt u maar tot de helft.

“Het klopt: we hebben de rijksoverheid nodig. Maar het rijk heeft ons ook nodig. Deze ambitie is door het kabinet vorig jaar zelf neergezet in het klimaatakkoord: 49 procent minder broeikasgassen in 2030. Dit is onze gezamenlijke ambitie. Wij laten zien dat het kan en voeren het uit, met alle Amsterdammers, het bedrijfsleven, het mkb, de haven. We hebben iedereen nodig.”

Nu al worstelt 11 procent van de Amsterdammers met energiearmoede: ze zijn meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt aan energie. Gas wordt al duurder gemaakt. Wordt energie straks nog duurder door deze miljardeninvesteringen?

“Precies om deze reden hebben we een fonds gevuld met 150 miljoen om van start te gaan in de wijken waar veel mensen wonen met een kleine beurs. Juist de mensen die wonen in wijken waar we snel aan de slag gaan zijn goed af. Die gaan niet meemaken dat de gasrekening stijgt zonder dat ze, zoals huiseigenaren, de mogelijkheid hebben om meer aan isolatie te doen. Dat is mijn angst: als we wachten, hebben we straks mensen met een kleine beurs, een lek huis én een heel hoge gasrekening.”

U wilt de overgang naar duurzame energie in beweging krijgen door hindernissen weg te nemen en te ‘ontzorgen’. Komt er ook een moment dat Amsterdammers verplicht worden tot meer isolatie of zonnepanelen?

“Dit is de fase waarin we vooral stimuleren, mogelijk maken, subsidiëren. Zorgen dat de mensen die dit willen, ook de mogelijkheid krijgen. Uiteindelijk komt er een moment dat dit het nieuwe normaal is en dan gaan we het ook als norm stellen. Dan kan het er ook van komen we dit soort dingen gaan verplichten. Maar dan denken we vooral aan bedrijven. Daarvan hebben we laatst al gezegd: er kan een moment komen dat we ze gaan verplichten tot zonnepanelen op grote daken. In de richting van de Amsterdammers is mijn boodschap vooral: ga isoleren. Daarmee bespaar je meteen en je kunt elke vorm van warmte kiezen als je van het gas af gaat.”

De energietransitie zal de stad onherkenbaar veranderen. Blijft het draagvlak dan wel bestaan? Klimaatbeleid heeft al eerder kiezers in de gordijnen gejaagd.

“Het is een gigantische operatie, de grootste transitie sinds de Industriële Revolutie. Dit gaat de aanblik van onze stad compleet veranderen. Maar we nemen daar de tijd voor. We hebben nog wel de mogelijkheid om dit goed te plannen en slim te combineren met de werkzaamheden aan de kades en de bruggen en de riolering, bijvoorbeeld. Dan hoeft de straat maar één keer open.”

“Het zou onzin zijn om te zeggen dat energietransitie een vrolijk feestje is. De harde werkelijkheid is dat de stad een transformatie gaat doormaken. Maar we zien al dat de stad ontwricht raakt door de opwarming van de aarde. Niks doen kost meer, zowel in leefbaarheid als de portemonnee.”