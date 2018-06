Van der Sar: 'Onrechtvaardig hoe teamarts wordt neergezet'

Wij voelen de pijn en leven bij Ajax allemaal met hen mee Edwin van der Sar

Eerder deze maand maakte de familie van Nouri bekend Ajax aansprakelijk te stellen voor het letsel van de speler. Volgens de familie is de medische behandeling van Nouri ernstig tekort zou zijn geschoten, nadat hij in juli vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk na hartfalen ineenzakte.



Adequate behandeling

De familie meent dat de behandeling op het veld in strijd was met alle regels en richtlijnen die voor zo'n geval zijn gesteld door de Reanimatieraad, de Uefa en de Fifa. Volgens letselschadeadvocaat John Beer was adequate behandeling wel mogelijk geweest. "De dokter heeft geen goede behandeling ingesteld en de externe defibrillator, die al na 29 seconden ter plaatse was, is niet gebruikt. Het is echt vreselijk."



Nouri verkeert sinds het incident in een verlaagde staat van bewustzijn, waaruit hij vermoedelijk nooit meer zal ontwaken. Volgens advocaat Beer waren de gevolgen veel minder ernstig geweest als Ajax adequaat had opgetreden.



