Van der Pekbuurt toch niet helemaal van het gas af

De 12,5 kilometer aan gasleidingen stammen van voor 1975

De in totaal 12,5 kilometer aan gasleidingen in de buurt stammen voor het grootste deel van voor 1975, dus die zijn dringend aan vervanging toe. Zodra een schop de grond ingaat, moeten de broze leidingen vervangen worden om de veiligheid te garanderen.



Kosten

Dat is een teleurstelling, omdat juist in de Van der Pekbuurt de overstap op een alternatief voor gas mooi leek samen te vallen met de renovatie van de verouderde woningen en het verstrijken van de levensduur van de gasleidingen.



Dat zijn dus eigenlijk kosten die het netwerkbedrijf zich zou willen besparen. En uiteindelijk zijn dat kosten die over de hele samenleving worden verdeeld.



In de Van der Pekbuurt moet daarom blijken of huiseigenaren zich laten overtuigen en geen gas meer aansluiten. Daar is het ook een proeftuin voor, legt een woordvoerder van Liander uit. "Daar moeten we nu tegenaan lopen."



Lees ook: Bewoners Van der Pek: 'Ik hoop dat we niet meer gaan betalen'