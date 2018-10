Van der Pekbuurt als eerste Amsterdamse wijk van het gas af

Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten Wethouder Marieke van Doorninck

Daar komt bij dat woningen voor elektrische warmtepompen veel beter geïsoleerd moeten zijn dan de verouderde portiekwoningen nu zijn. Daardoor zou het 'all electric' alternatief met warmtepompen drie keer duurder uitvallen, volgens de gemeente.



27 wijken

De Van der Pekbuurt is één van de 27 wijken die mogen meedoen aan een programma van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Die heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om proefondervindelijk te ontdekken hoe bestaande wijken op een andere manier verwarmd kunnen worden dan door aardgas. Hoeveel daarvan naar Amsterdam komt wordt later bekend.



Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) is blij met het geld uit Den Haag. "Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten op weg naar het realiseren van de ambitie van dit college om in de komende periode drie wijken met bestaande woningen aardgasvrij te maken," zegt ze in een persbericht.