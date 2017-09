Van der Laan: van conflictbemiddelaar tot Ajaxfan

2. Drukte

Van der Laan heeft een goed gevoel voor de tijdgeest en voor wat er leeft in de stad. Als hij het nodig acht, spreekt hij zich daarover uit, of hij daar nu formeel over gaat of niet. Dan neemt hij als primus inter pares de regie. Zo gaat het ook in het debat over de toenemende drukte in de stad.



Terwijl de urgentie nog niet tot alle politieke partijen is doorgedrongen, spreekt hij zich in oktober 2016 krachtig uit. In de Stadsschouwburg zegt hij dat Amsterdam in de eerste plaats van de Amsterdammer is en niet van toeristen. En al heeft ook hij geen pasklare oplossing, hij voelt aan dat de stad behoefte heeft aan zo'n statement.



Van der Laan laat zich vaker uit over de staat van de stad. Zo maakt hij zich zorgen over de koopzucht van buitenlandse investeerders op de Amsterdamse huizenmarkt. "Amsterdam moet geen Londen worden," zegt hij in 2015. Het is een van de weinige keren dat hij een PvdA-geluid laat horen.