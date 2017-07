Van der Laan over Nouri: 'Totaal van de kaart'

Dat deed hij in gesprek met AT5. "Ik hoopte net als iedereen dat hij na zaterdag zou herstellen," zei de burgemeester. "Iedereen is devastated, totaal van de kaart dat het bij deze gast niet gelukt is."



Van der Laan noemt Nouri een 'weergaloos talent', die ervoor heeft weten te zorgen dat de traditionele concurrentie tussen voetbalclubs nu even niet speelt. "Weergaloze talenten heb je vaker, maar dit was ook een heel leuk ventje, op z'n Amsterdams, een leuk gassie. Die heel open en aardig was. Ik weet niet of u de vlog van z'n broer heeft gezien? Dan zie je een heel erg sympathiek ventje."



Abdelhak Nouri en de burgemeester hebben elkaar ook een keer ontmoet vertelt hij. "Ik heb de opening van zijn school mogen doen. Je wil niet weten hoeveel chauvinisme en trots er op het Calvijn College hangt. Het is hún Appie, ze zijn allemaal een beetje Appie."



Komend weekend gaat Van der Laan als burgervader op bezoek bij Nouri's familie. "Ik heb begrepen dat de familie de hoop niet wil opgeven, en daar moeten wij aan meedoen. Hoe moeilijk het ook is."



De nieuwsberichten en columns over Abdelhak Nouri én een interview met hem vind je hier.