Van der Laan gaat in Zomergasten voor Schaefer en Nouri

Van der Laan laat bijvoorbeeld een scène uit een portret van voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam Jan Schaefer zien. Van der Laan was begin jaren 80 diens politiek assistent, zijn eerste politieke werk.



Ook komt Ajacied Abdelhak Nouri aan bod, die door hartritmestoornissen ernstige en blijvende hersenschade op heeft gelopen. Nieuws dat de burgemeester "totaal van de kaart" had gebracht, zei hij vorige week al.



Februaristaking

Van der Laan heeft ook beelden uit de documentaire De Stakende Stad gekozen, over de Februaristaking in 1941, en uit de speelfilm Mississippi Burning over de moord op drie mensenrechtenactivisten in de Amerikaanse staat Mississippi, in 1964.



In tegenstelling tot reguliere uitzendingen van Zomergasten is het marathoninterview met Van der Laan zondag niet live. Het gesprek met de ernstig zieke burgemeester wordt eerder opgenomen, legde hij vorige week uit. "Dat vind ik belangrijk. Als mijn ziekte dan even opspeelt is het geen beletsel voor het live-programma."



In januari schreef de burgemeester in een open brief dat bij hem uitgezaaide longkanker was geconstateerd. Over Zomergasten: "Ik ben blij met de uitnodiging. Het is een aanleiding om terug te kijken op alles wat er in mijn leven is gepasseerd en op de beelden die me daarvan zijn bijgebleven."



Zie ook: Hier kijk je Zomergasten met Van der Laan op groot scherm