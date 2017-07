Van der Laan: 'Britten kunnen rekenen op Amsterdam'

Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan 16.000 Britten die Amsterdam hun thuis noemen.



Na het Engelse referendum, waar de meerderheid van de Britten koos voor het verlaten van de EU, heeft Van der Laan gesproken met Britten die wonen in Amsterdam over de mogelijke gevolgen van de brexit. Dit als blijk van begrip en om ze te laten weten dat ze op de stad kunnen rekenen.



'Amsterdam streeft ernaar een hoofdstad te zijn die verantwoordelijkheid neemt voor al zijn inwoners, inclusief zijn internationale inwoners,' schijft hij in de brief die begint met die begint met 'Dear British Amsterdammers'.



Moed en wijsheid

Ook benadrukt hij het belang van maximale bescherming van burgerrechten voor de Britten post-brexit. 'Rechten die gelijk zijn aan die van achterblijvers van de Europese Unie.'



Wanneer Groot-Brittannië uit de EU stapt, riskeren Britten in Amsterdam mogelijk het verliezen van hun rechten onder meer wat betreft verblijf, sociale zekerheid en gelijke behandeling.