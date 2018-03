Van der Burg zet vol in op wegwerken achterstand erfpacht

Dit zei hij woensdagavond in een spoeddebat over de vertragingen, aangevraagd door CDA, D66 en zijn eigen VVD. Mogelijk zijn de achterstanden voor de zomer ingehaald. Bij de wasstraat worden één dag lang zestig ambtenaren bij elkaar gezet om de achterstanden weg te werken. "Volgende week hebben we er weer een en daarna nog één of twee keer", aldus Van der Burg.



Sinds het nieuwe erfpachtstelsel is aangenomen, kunnen huizenbezitters overstappen, waarna hun erfpachtkosten nog maar één keer, voor altijd worden bepaald en niet elke 50 jaar. Inmiddels hebben 7800 mensen een aanvraag gedaan en dit heeft geleid tot 700 aanbiedingen.



Het verwerken van de aanvragen leiden tot vertraging en klachten. Daarom willen CDA, VVD en D66 een plan van aanpak, waarbij de wethouder aangeeft hoeveel mensen extra hij moet aannemen. Van der Burg zei dat hij verder wil gaan, omdat hij geen extra mensen mag aannemen zonder begrotingswijziging en dan kan pas weer in 2019.



"Laten we kijken hoe we de problemen nu al kunnen oplossen," zei hij.