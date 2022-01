Van de Dam gestolen legobeeld André Hazes duikt op in Fries dorp

De levensgrote Lego-versie van André Hazes op de Dam, waar het eerder deze week werd gestolen. Beeld ANP

Plaatselijk Belang Oldeberkoop plaatste vrijdagavond een foto op zijn Twitter-account waarop leden van de vereniging met het beeld zijn te zien. De Geitefok wil naar eigen zeggen met de stunt aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna twee jaar in zijn greep houdt.

“Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis”, aldus voorzitter Jan-Bart Hof. “Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad. We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen nemen van alle vervelende maatregelen.”

Hazes in Oldeberkoop! Geweldige stunt van de geitefok! #oldeberkoop pic.twitter.com/xwqFZkvCRn — PB Oldeberkoop (@PBOldeberkoop) 31 december 2022

Het grote legobeeld verdween in de nacht van maandag op dinsdag. Op de lege plek werd een briefje aangetroffen met de tekst: ‘Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden.’ Het door Streetart Franke gemaakte beeld stond sinds vorig jaar zomer op de Dam. Het is een initiatief van horecaondernemer Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van de overleden zanger.

Yip liet na de vermissing weten dat hij dacht aan een ludieke actie. “Ik geloof in het goede van de mens. Dus geef hem om te beginnen om het kwartier een blikje bier en dan ga ik ervan uit dat het beeld na oud en nieuw teruggeplaatst wordt”, aldus Yip.

Het is niet de eerste oudejaarsstunt van De Geitefok. Eerder wist de vereniging de olympische ringen uit het Olympische Stadion in Amsterdam te ontvreemden. Ook werd een grote bal bij het hoofdkantoor van de KNVB meegenomen. Beide werden later netjes teruggebracht, zo laat De Geitefok weten. Dat zal ook nu gebeuren, aldus de vereniging.