Van Dantzig: ‘Gemeente stuurde nooit undercoverambtenaren naar bijeenkomsten’

Wethouder Reinier van Dantzig (Erfpacht): 'Nooit sprake geweest van ambtenaren die naar bijeenkomsten gaan om een ander geluid te laten horen.' Beeld Jakob van Vliet

Dat staat in een brief aan VVD, Volt, JA21, Denk, CDA en Lijst Kabamba als antwoord op hun schriftelijke vragen. Eerder deze week werd bekend dat een strategisch ambtenaar in 2015 een mail stuurde naar collega’s waarin stond dat hij geen ambtenaren meer naar bijeenkomsten wilde sturen ‘die undercover gaan’.

De mail werd gestuurd in aanloop naar een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger over het nieuwe erfpachtstelsel, waarover toen hevige discussie was tussen het stadsbestuur en inwoners van Amsterdam. Uit de mail lijkt het erop dat ambtenaren in het verleden naar vergelijkbare bijeenkomsten zouden zijn gestuurd om een ‘ander geluid’ te laten horen.

Van Dantzig reageert nu dat ‘undercoverambtenaren’ een hoogst ongelukkig gekozen term is die geen recht doet aan de feitelijke situatie. Volgens hem had Pakhuis de Zwijger aan de gemeente gevraagd om sprekers met kennis van het erfpachtstelsel voor te dragen. ‘Om die reden werd verschillende sprekers gevraagd om vanuit hun optiek standpunten aan te dragen. Over dit verzoek is ambtelijk meegedacht en is in een interne e-mail gekscherend de term ‘ambtenaren die undercover gaan’ gebruikt.’

Niet mengen in debatten

In de mail staat ook dat het eerder al is gebeurd, maar dat de strategisch ambtenaar dit ‘niet meer wil doen’. Dat het eerder was gebeurd, zou ook een misverstand zijn. Op initiatief van bewoners bij een bijeenkomst in Buitenveldert was een projectmanager Vernieuwing Erfpachtstelsel een maand eerder uitgenodigd, maar hij was hier niet op ingegaan omdat een ‘ambtelijke presentatie’ niet bij de ‘aard van de bijeenkomst’ paste.

Naar de bijeenkomst werden toen wel twee ambtenaren gestuurd. Zij waren aanwezig als toehoorders, om een indruk te krijgen van de vragen die leefden bij erfpachters, aldus Van Dantzig. Daardoor zou het lijken alsof het vaker was gebeurd, aldus Van Dantzig. ‘De desbetreffende ambtenaren hebben zich uiteraard niet gemengd in het publieke debat.’

Van Dantzig erkent dat ambtenaren met regelmaat bij bijeenkomsten zijn, maar dat doen vanuit hun functie, als spreker of om te horen wat er leeft bij Amsterdammers. Zij zouden zich niet mengen in het gesprek zonder dat ze zich kenbaar maken als ambtenaar werkzaam op het onderwerp dat op dat moment ter sprake is.

‘Verbaasd en ontstemd’

Van Dantzig voegt eraan toe dat het ambtenaren wel vrijstaat om in publieke debatten hun mening te ventileren, omdat ze ook Amsterdamse burgers zijn. Zij mogen hun mening over een onderwerp naar aanleiding van een privésituatie of privéovertuiging uiten. ‘Dit is niet in opdracht van, of op verzoek van de gemeente Amsterdam,’ verzekert de wethouder.

De zaak kwam deze week in de openbaarheid door een beroep op de Wet open overheid (een WOO-verzoek, voorheen WOB-verzoek) van de Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging. Debatcentrum Pakhuis de Zwijger zei verbaasd en ontstemd te zijn om dit te moeten lezen. ‘Dat de gemeente Amsterdam onze programma’s op deze wijze probeerde te beïnvloeden, verbaast en ontstemt ons.’