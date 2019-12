Van bloedtransport tot pizza's bezorgen: het is droneweek in de RAI

Je ziet ze vliegen, deze week in de RAI: traumadrones, drones die eten bezorgen en eenmansvliegtuigjes. Als het aan deelnemers van de Amsterdam Drone Week ligt, hangt de hemel straks vol met de op afstand bestuurbare luchtvaartuigjes.

Boven het Europaplein is het rustig. Hoe anders is het binnen in de RAI, waar woensdag werd afgetrapt voor de tweede editie van de Amsterdam Drone Week. Terwijl bezoekers veilig van achter een hek toekijken, vliegen tientallen drones met een schel gezoem door de conferentieruimte.

De beurs presenteert de drone als hét nieuwe transportmiddel. Waarvoor precies, daarover verschillen de meningen.

De meeste aandacht gaat uit naar een dronevariant van de traumahelikopter, gebouwd door de Amsterdamse start-up Avy. “Zo’n honderd keer per maand vindt er spoedtransport van bloed plaats, voor patiënten met een bijzonder bloedtype,” vertelt Remco van den Born, chief commercial officer bij Avy. “Wat als dat in de spits moet gebeuren? De medische drone kan daarvoor een uitkomst bieden.”

Behalve levens redden kunnen drones ook het leven goedkoper maken, vertelt een afgevaardigde van het Chinese bedrijf Antwork. Ze presenteert trots haar kleine, onbemande drone. “In Hangzhou zijn we al succesvol onze drones aan het inzetten voor het bezorgen van eten en post.” Net zo handig in een drukke stad als Amsterdam, aangezien drones volgens haar de ‘hoge kosten van levensonderhoud kunnen drukken’.

Patrick Busser houdt zich juist bezig met bemande drones. De 21-jarige student aan de Technische Universiteit Delft – hij valt enigszins uit de toon tussen de zakenlui in pak – bouwt een eenpersoonsdrone, bedoeld als vervoersmiddel. Busser nam een tussenjaar om fulltime aan de drone te werken. “Het was eerst niet eens mijn hobby, maar nu wil ik hem toch heel graag zien vliegen.”

Drone-acceptatie

De beurs, die van 4 tot 6 december duurt, is hoogstpersoonlijk geïnitieerd door Paul Riemens, ceo van de RAI. “Ik heb hiervoor lang in de luchtvaart gewerkt. Mijn netwerk gaf aan dat er behoefte was aan een expo over drones,” vertelt hij. Er werd daarvoor naar een stad gezocht. “Toen dacht ik: Amsterdam is mijn stad. Ik haal het hierheen.”

De dronebeurs moet onder meer bijdragen aan een stukje bewustwording. Voor veel mensen zijn drones nog een ver-van-mijn-bedshow: experimenteel, abstract en een beetje eng. Studenten van de Universiteit van Twente organiseren daarom workshops. Student Niels Kadijk (21): “We leggen mensen uit hoe een drone in elkaar zit. Vervolgens kunnen ze deze zelf in elkaar zetten, als een puzzel, en er even mee vliegen.”

Zal de Amsterdammer ooit zijn fiets laten staan en de drone pakken? “Ik denk dat ze daar te stug voor zijn.”

Regelgeving

Er wordt volop gedroomd over de toekomst op de beurs. Avy hoopt de pilot met de medische drone binnen drie jaar af te ronden. Ceo Patrique Zaman heeft grote plannen voor Amsterdam: “De verbinding tussen Amsterdam en Schiphol is erg slecht, vooral voor goederenvervoer. We zijn met de gemeente en Schiphol aan het kijken of we dronestations (aanlegplaatsen waar drones kunnen landen, red.) kunnen bouwen, het liefst in elk stadsdeel.”

De realiteit blijft de dronedromen vooralsnog begrenzen. Zaman: “In principe kunnen onze drones zelfstandig vliegen, maar de regelgeving laat dat nog niet toe.” Filip Cornelis, directeur luchtvaart in de Europese Commissie, haakte daar al op in tijdens de opening van de beurs. “In Europa zijn we honderd miljard euro per jaar kwijt door files. Het is tijd om de lucht te benutten.”