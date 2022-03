Van Amsterdammer van het jaar tot professor aan de HvA: ‘Mijn eigen jeugd is een goed voorbeeld’

Van een onzeker jochie uit een Marokkaans-Nederlands gezin in Geuzenveld, tot Professor of practice diversiteit en inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam. Doorzettingsvermogen en het geloof in gelijke kansen voor iedereen stuwen de loopbaan van Abdelhamid Idrissi voort.

Bij alles wat Abdelhamid Idrissi (32) onderneemt, is het doel armoede en uitzichtloosheid het hoofd te bieden, op weg naar een betere toekomst. De middelen om dat te bereiken zijn scholing en een verandering van levensstijl en mindset. Idrissi wil dat mensen zelf de regie over hun leven nemen en niet bij voorbaat berusten in het kansarm zijn. In hun eigen belang én in het belang van de maatschappij.

Idrissi is onder andere bekend als de oprichter van de Stichting Studiezalen, die schoolkinderen begeleidt op allerlei gebieden. Hij neemt het ene initiatief na het andere en krijgt daarvoor veel waardering, zoals de verkiezing tot Amsterdammer van het Jaar in 2019.

U bent benoemd tot Professor of practice diversiteit en inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wat wordt uw insteek?

“Professor of practice is een vage term, ik moet dat concreet zien te maken. De thema’s diversiteit en inclusie zijn hot. Maar ze mogen niet tot een simpele afvinklijst leiden: je bedrijf of organisatie is er niet als je gewoon een paar mensen van kleur aanneemt en je verder niet verdiept in de samenleving. Bedrijven moeten voelen, ervaren en snappen dat diversiteit en werken aan diversiteit leuk zijn, belangrijk zijn. Dat is de wereld waarin we nu leven. Iedereen hoort erbij, niet alleen een selecte groep mensen.”

“Wanneer je de ander wilt horen en begrijpen, ben je inclusief bezig. Dat is verrijkend. Iedereen kan het meest diverse team vormen, mits je dat wilt voelen en mogelijk maken. Voor organisaties en bedrijven is dat in hun eigen belang: als je wilt kunnen concurreren, heb je de beste mensen nodig; dat kan alleen als je heel divers bent. Internationaliseren zal niet lukken als je focus volledig ligt op wit, man en veelal van middelbare leeftijd: dan word je niet de beste. En ik wil met deze thematiek bezig zijn samen met studenten, docenten en bestuur.”

Wat voor onderzoek bent u van plan te gaan doen?

“Veel jongeren stoppen met school: hoe kun je dat voorkomen? Waarom, wat zijn de oorzaken dat ze uitvallen? Ik voorzie dat zal blijken dat uitvallen vaak te maken heeft met diversiteit en inclusie. Met niet beschikken over de benodigde middelen.“

“Mijn eigen jeugd is een goed voorbeeld. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin studeren niet vanzelfsprekend was. We hadden een kleine woning, mijn ouders, broertje en ik. Maar veilig. Geen schulden, geen agressie, geen stress.”

“Toen ik bouwkunde ging studeren, was er geen geld voor een laptop en die was wel nodig voor mijn studie. Dus ik dacht: ik kan dit niet. Ik keek naar de studenten om me heen; er was veel uitval onder de mensen die uit dezelfde wijk kwamen als ik. Maar mijn vader kwam met advies: léén dan een laptop. Ik heb er toen een geleend die ik ’s avonds en in het weekend mocht gebruiken.”

“En toen ik geen stageplek kon krijgen, zei mijn vader: ‘ga erheen, laat ze je glimlach zien, laat ze je stem horen’.”

“Ik stopte niet met mijn studie: mijn thuis was veilig. In die richting zullen we het gaan zoeken: hoe help je schooluitval voorkomen? Onderzoek wat de relatie is tussen die uitval en diversiteit en inclusie. Ik wil dat de HvA er is voor iedereen.”

Hoe wilt u uw onderzoek gaan aanpakken?

“Toen bekend werd dat ik voor de HvA ga werken, werd ik overspoeld met aandacht. Iedereen wil praten, onderzoekers bieden me hun onderzoek op dit gebied aan. Ze vinden dat ik, vanuit mijn praktijk, de juiste persoon ben om de puzzelstukjes op hun plaats te laten vallen. Ik voel me omarmd door studenten, docenten, bestuur, directie. Ik ben nu al aan het levelen met al die niveaus.”

U maakt het zichzelf niet makkelijk. Waar haalt u uw motivatie vandaan?

“We moeten het onvermijdelijk kansarm zijn keren. Wij zijn in 2010 begonnen met de Stichting Studiezalen. Inmiddels begeleiden we daar wekelijks 1400 kinderen en staan er 2000 op de wachtlijst, we kunnen het niet aan. In de studiezalen is het rustig, gezellig, veilig. Doel is je dromen, doelen en wensen realiseren. We bieden vraaggedreven aanbod, gaan de mensen niet opleggen wat ze moeten willen. “

“Waar we naar streven zijn studiezalen voor basisschoolkinderen, middelbare scholieren, vaders en moeders: want als je die laatsten er niet bij betrekt, blijven de zorgen bestaan. We zitten een beetje vast aan die benaming studiezalen, maar we doen veel meer. De kinderen hier komen hun straat of hun wijk niet uit: ze kennen alleen dit ene voorbeeld van hoe het leven eruitziet. We laten zien hoe ze gezonder kunnen leven. We verbreden hun horizon, laten ze zien wat het leven nog meer kan bieden. Op die manier hebben wij hier inmiddels zo’n duizend HvA-studenten opgeleid.”

Als u al uw werkzaamheden bij elkaar neemt, heeft u dan niet te veel hooi op uw vork?

“Ik ga taken delegeren en afstoten. Ik heb heel bewust ja gezegd tegen diversiteit en inclusie aan de HvA, omdat het zo’n urgent thema is. Ik wil politiek, bedrijfsleven en overheid inspireren dit thema met meer urgentie op te pakken. Zie, snap, voel wat je medemensen meemaken. Maar maak er geen slachtoffers van, want dat leidt tot niets.”