Van Aleppo naar Amsterdam: drie jaar uit het leven van drie Syriërs

Februari 2016

Shant en Hagop verhuizen naar een asielzoekerscentrum in Wageningen en vervolgens naar Katwijk. "Het is fijn om verder te gaan. We kunnen hier in Amsterdam helemaal niets doen. We zitten maar in onze kamer," zei Shant destijds.



In de twee azc's is het wachten op een visum, maar de jongens gaan ervan uit dat ze die vanwege hun Armeense afkomst krijgen en ze de rest van hun leven in Nederland kunnen blijven wonen.



Een leven in Nederland, maar dan vooral in Amsterdam, zien ze helemaal zitten. Terwijl ze in Katwijk zitten, missen ze het leven in Amsterdam namelijk erg. "In Amsterdam konden we tenminste allerlei dingen ondernemen, de winkels bekijken, het centrum in gaan of gewoon wat rondlopen met vrienden. Er is helemaal niks."