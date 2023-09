Van Ajax gaat alleen Berghuis naar het Nederlands elftal, Hato debuteert bij Jong Oranje

Steven Berghuis tijdens de FIFA World Cup Qatar 2022. Beeld MAURICE VAN STEEN / ANP

De oproep van Berghuis is enigszins opvallend. In de voorselectie van Koeman ontbrak de linkspoot nog. Hij lijkt te profiteren van de blessures van Bergwijn en Atlético Madrid-aanvaller Memphis Depay. Brobbey is gepasseerd.

Bergwijn viel donderdag in de zeventigste minuut bij het duel met Loedogorets (0-1 nederlaag) geblesseerd uit. Over zijn meespelen van zondag tegen Fortuna Sittard bestaan twijfels, liet Ajaxtrainer Maurice Steijn eerder weten. Koeman besloot Bergwijn niet op te roepen na overleg met Steijn.

Berghuis speelde dit seizoen pas twee officiële duels, wegens een schorsing van drie wedstrijden die hij meenam uit het vorige Eredivisieseizoen. Tegen Fortuna Sittard zit de linkspoot zijn laatste duel van een schorsing van drie wedstrijden uit.

Drie debutanten

Met Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Quilindschy Hartman (Feyenoord) neemt Koeman drie spelers in zijn selectie op die nog wachten op hun Oranjedebuut.

Nederland speelt op 7 september in Eindhoven tegen Griekenland in het kader van kwalificatie voor het EK 2024. Drie dagen later gaat Oranje op bezoek bij Ierland.

De Oranjeselectie Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford FC), Andries Noppert (Heerenveen). Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Stefan de Vrij (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Mats Wieffer (Feyenoord) Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Joey Veerman (PSV). Aanvallers: Xavi Simons (RB Leipzig), Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).

Bij Jong Oranje heeft bondscoach Michael Reiziger voor het eerst plaats in zijn selectie voor de zeventienjarige verdediger Jorrell Hato. Ook de door Ajax aan FC Twente verkochte Youri Regeer is voor het eerst opgeroepen.

Naast Hato deed Reiziger ook een beroep op de Ajacieden Brobbey, Kenneth Taylor en Devyne Rensch. De beloftenploeg speelt 8 september en 12 september kwalificatieduels voor het EK 2025. Moldavië en Noord-Macedonië zijn achtereenvolgens de tegenstanders. De groep wordt compleet gemaakt door Zweden, Georgië en Gibraltar.