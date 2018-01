Van acht naar twee boetes voor scooterrijder onder Rijksmuseum

Het klinkt als een compromis, maar de rechter oordeelde dat Lobaton terecht één bekeuring heeft gekregen voor elke rijrichting waarin hij de fout in is gegaan.



Lobaton is meermaals heen en weer door de passage gereden op weg naar of komend van zijn werk.



Lobaton is verheugd dat hij nu niet acht boetes van 104 euro per stuk hoeft te betalen. "Ik zie dit wel een beetje als gerechtigheid. De borden bij de onderdoorgang van het Rijksmuseum staan volgens mij verkeerd opgesteld en zijn onduidelijk, het was gewoon oneerlijk geweest als ik daar ácht keer voor zou zijn bestraft. Twee is ook al veel, maar wel redelijker."



Ombudsman

Lobaton werd vanmorgen in de rechtbank bijgestaan door de Gemeentelijk Ombudsman Arre Zuurmond, die zich de zaak van de scooterrijder zeer aantrok. Dáár zijn dergelijke boetes natuurlijk niet voor bedoeld, aldus de Ombudsman.



"Een boete moet je zien als feedback, als signaal dat je iets fout doet. Maar deze bekeuringen waren zo lang onderweg dat Pedro helemaal niet in staat is gesteld om zijn gedrag aan te passen. Eén boete? Prima. Maar acht keer een bon voor dezelfde fout, dat is zinloos."



Twee bonnen

Dat het aantal boetes is teruggebracht naar twee in plaats van één, vindt de Ombudsman niet per se vreemd, aldus een medewerkster van de Ombudsman. "Een boete voor de stad uit en een voor de stad in. Wij kunnen daarmee leven en Pedro ook."



De Ombudsman en zijn mensen hebben zich in de zaak vastgebeten. Alleen al de maand die zat tussen het begaan van de eerste overtreding en de ontvangst van de eerste bekeuring, roept vragen op, zei Zuurmond zaterdag in Het Parool.



Langzaam

"Bijna dértig dagen. We zijn aan het reconstrueren hoe zoiets gaat. Het Centraal Justitieel Incassobureau claimt tien dagen, dus de gemeente zou twintig dagen nodig hebben gehad om de overtreding te verwerken."