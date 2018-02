Van Aartsen: veel werk te doen in Wittenburg

Eerder op de avond toog Van Aartsen samen met stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje naar de plek van de schietpartij, pakweg honderd meter verderop. Ze bekeken de herdenkingsplek. Naast de plek hangt een bord aan de muur: "We zijn op zoek naar creatieve vrijwilligers."



'Wie is de volgende?'

Twee moeders staan op een afstandje toe te kijken. De dertienjarige dochter van een van hen heeft die avond de schietpartij gezien. "Mijn dochter is er kapot van. Ze praat met een psychologe," aldus Khadija Mafhoim, moeder van vier kinderen die sinds 2001 in deze buurt woont. "Vroeger waren hier nooit problemen in deze buurt. Maar nu voelen we ons onveilig. Wie is de volgende?"



De moeders kwamen net terug uit de moskee. Kimiya Ismael, moeder van vijf kinderen: "Het is wel goed dat de burgemeester komt. Hij moet onze veiligheid regelen. Er zijn nu al vijf kinderen doodgeschoten. Het raakt je alsof het je eigen kind is."



Dapper

Kickboks-leraar Houari is volgens haar heel dapper geweest. "Hij heeft tegen de gemaskerde jongens die binnenrenden gezegd dat ze rustig moesten doen. Dat er allemaal kinderen binnen waren."



Buurtbewoner en voormalig jongerenwerker Ben, die tegenover buurthuis De Witte Boei woont, vindt dat de politie en handhavers nu wel erg overvloedig aanwezig zijn. "Dat is allemaal voor de bühne, net als het bezoek van Van Aartsen dat ook een beetje is." Dat het nabijgelegen jongerencentrum De Clutch is gesloten, vindt hij geen goede zaak. "Nu moeten de jonge kinderen van de kookles en de jongens van de kickboksles in een pandje samen."



Kattenkwaad

Een geboren en getogen Kattenburger, die niet met zijn naam in de krant wil staan, wil geen kwaad woord weten van zijn wijk. Hij voelt zichzelf er nog steeds veilig. "Kattenburg is altijd een wijk geweest waar kattenkwaad wordt uitgehaald, alleen kun je dit geen kattenkwaad meer noemen. Maar het kan overal gebeuren."



Lees ook: Bruut onderwereldgeweld: hiervoor bestaat geen draaiboek, Gedode Mohammed Bouchikhi was 'een echte Amsterdammer' en Analyse: Oostelijke Eilanden frontlinie vuurwapengeweld