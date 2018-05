Van Aartsen tikt commandant brandweer op de vingers

Schaap schetst sinds zijn aantreden in 2016 een gesloten witte-mannencultuur waarin racisme en seksisme altijd zijn gedoogd en waarin met name 'de uitrukdienst' elke verandering blokkeert.



In Het Parool stelde hij dat de brandweerlieden in de huidige 24-uursdiensten maar héél weinig uren echt werken. Ook kondigde hij aan onderzoek te gaan doen of hij leden van motorbendes uit het korps kan weren.



Hitlersnorretjes

Eerder zei hij op Radio 1 dat de organisatie wordt aangevoerd door "de maffia van de medezeggenschap".



"Deze mededelingen hadden beter niet gemaakt kunnen worden," zei Van Aartsen woensdagmiddag in de raad na vragen van Forum voor Democratie. Hij tekende wel aan de Schaap ook het nodige te verduren heeft. Zo is hij met Hitersnorretjes afgebeeld.



Van Aartsen begrijpt dat dit reacties oproept. Volgens hem is de brandveiligheid in de stad niet in gevaar door het conflict tussen de leiding en het korps.



Lees ook: Oud-commandant van brandweer haalt uit naar opvolger