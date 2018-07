Van Aartsen tegen Halsema: 'Pas goed op de stad'

'Femke, pas goed op de stad'

Rik Torn geeft Van Aartsen het woord.



Van Aartsen: "Laat ik heel kort de plaatsvervangend voorzitter als de eerste locoburgemeester bedanken. Ik heb het gedaan zoals ik het nodig vond om te doen. Ik heb dat met heel veel plezier en vooral in samenwerking met u kunnen doen."



"Dank voor het graven in mijn historie. Leden van de raad, het is geen geheim, dat ik schoorvoetend naar Amsterdam ben gekomen, vorig jaar november. Een ding heb ik meteen duidelijk gemaakt. Amsterdam moest zo snel mogelijk een opvolger krijgen. Iemand met een langer perspectief dan een waarnemer."



"Ik ben heel erg blij dat dat is gelukt. Met dank aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie."



"Mevrouw, de aanstaande burgemeester, Femke, pas goed op de stad. Met die woorden nam ik afscheid. Ik ben er zeker van dat iedere bestuurder met dergelijke woorden afscheid neemt. Het is iets heel kostbaars wat je moet overdragen. Zorg ovor het welvaren van je stad en haar mensen."



"Amsterdam is een wonderschone stad en ik ben blij dat ik deze stad de laatste maanden beter heb leren kennen. Een stad die door pragmatische, nuchtere en sobere mensen is opgebouwd. Die aantrekt, nieuwsgierig maakt. Geen stad zo trots als Amsterdam. De stad waar alles kan."



"Dat laatste klinkt heel zonnig maar mij grijpt dat inmiddels naar de keel. Overvallen, liquidaties, ingeschoten ruiten, handgranaten aan de deur. Daarvan zou je kunnen zeggen dat deze dingen nou eenmaal gebeuren in een levendige stad. Maar wat als er piepjonge slachtoffers vallen van overvallen. Als journalisten de dupe worden. Dan zijn we de grens van vrijheid voorbij."



"Extra mankracht voor de politie zal nodig zijn. Daar heb ik tot het laatste uur voor gestreden. Ik ben met minister Grapperhaus in gesprek geweest. De minister heeft laten weten dat de Amsterdamse voorstellen geheel passen in zijn plannen. Maar deze wil hij in een totaalpakket bekend maken, ik vermoed tijdens Prinsjesdag. Dat is jammer, maar meer heb ik niet kunnen doen."



"Leden van de raad, wat ook uw opvattingen of doelstellingen zijn. Ik wil u vanuit de grond van mijn hart danken. Houd een ding voor ogen. De stad is groter dan welke partij, groep of fractie dan ook. Niemand is groter dan de stad. Dank u wel. Ik zal de keten aan de voorzitter overdragen."