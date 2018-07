Van Aartsen: Strengere controle op alcoholverbod op de Wallen

Dat zei Van Aartsen donderdagmiddag tijdens een veiligheidsoverleg met de gemeenteraad.



Buurtbewoners in het postcodegebied 1012 worden horendol van de vele dronken toeristen die dag en nacht met een blik bier in de hand door de wijk lopen. Officieel geldt er een alcoholverbod, maar daar wordt door handhaving weinig prioriteit aan gegeven.



Gekoeld bier achter ansichtkaarten

En de verleiding om het verbod te breken is groot, want in vele toeristische winkeltjes liggen gekoelde blikken bier en flessen wijn breed uitgestald. Alleen tijdens feestdagen als Koningsdag wordt de verkoop van bier in de vele souvenirwinkels op de Wallen aan banden gelegd.



"Achter de mooie ansichtkaarten in die winkels wordt vaak enorm veel bier verkocht. Ik zie ruimte binnen de huidige APV om de verkoop van alcohol frequenter te gaan verbieden", zei Van Aartsen erover. Wel wees hij erop dat hij deze aanscherping van de regels zal overlaten aan zijn opvolger, Femke Halsema.