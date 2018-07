Van Aartsen: stop de ondermijning in Amsterdam

De promotieslogan van Amsterdam als "de stad waar alles kan", klinkt volgens hem ''heel zonnig, maar mij grijpt het inmiddels naar de keel''.



De 70-jarige VVD'er trad in december aan na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Tijdens een speciale raadsvergadering kreeg hij donderdagmiddag een staande ovatie van de aanwezigen in de overvolle raadszaal, voorafgaand aan de beëdiging van Femke Halsema tot nieuwe eerste burger.



Liquidaties

Van Aartsen doelde in zijn speech onder meer op overvallen, liquidaties, ingeschoten ruiten en handgranaten aan de deur.



''Als een veelbelovende tiener nonchalant wordt doodgeschoten voor de ogen van de kinderen waar hij zich voor inzet, als er piepjonge slachtoffers van cocaïnevergiftiging vallen, als journalisten die zich daarin vastbijten worden bedreigd, zijn we wat mij betreft de grens van vrijheid-blijheid ver voorbij.''



Hij drukte de nieuwe burgemeester, het stadsbestuur en de raad op de gevoeligheid rondom het drugsbeleid in de stad te laten varen. ''Daar zullen extra middelen en mankracht bij de politie voor nodig zijn.''



Dankwoord

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink bedankte Van Aartsen. ''Je was een hele belangrijke en voortreffelijke kapitein op een schip dat misschien wel stuurloos dreigde te raken na het overlijden van de vorige burgemeester.''



Hij roemde hem om de ''balans, rust en nuchterheid'' waarvoor hij heeft gezorgd.



