Van Aartsen: 'Schietpartij Nieuw-West vermoedelijk om drugs'

Dat zegt waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.



Tot de conclusie kwam hij na overleg met hoofdcommissaris van de politie Pieter-Jaap Aalbersberg. "We vermoeden dat er sprake is van de achtergrond, zoals de hoofdcommissaris als ik al hebben genoemd, van het verdovende middelencircuit in de stad," aldus Van Aartsen.



Dodelijke schoten

Over het slachtoffer wil de politie niet veel kwijt. De dodelijke schoten werden donderdagavond rond kwart over tien gelost in de Piet Mondriaanstraat, ter hoogte van de Jan Tooropstraat. Een paar straten verderop, in de Thorn Prikkerstraat aan de andere kant van de Postjesweg, brandde rond 04.00 uur 's ochtends een auto uit.



Vrijdagochtend maakte de politie bekend dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden.