Van Aartsen: meer actie tegen antihomogeweld

Van Aartsen wil daarom 'op zeer korte termijn' samen met politie en justitie om tafel met vertegenwoordigers van de lhbt-gemeenschap, zoals het COC, om te kijken welke ideeën er zijn om het probleem aan te pakken.



Van Aartsen zei dat donderdagmiddag in een spoeddebat over geweld tegen lhbt'ers, dat door de VVD was aangevraagd naar aanleiding van de recente mishandelingen van twee homoseksuele jongens. De zaken staan los van elkaar, maar gebeurden enkele dagen na elkaar en kregen veel aandacht op sociale media.



De politie en de gemeente krijgen er, met name vanuit de lhbt-gemeenschap, hard van langs omdat ze weinig zouden doen tegen anti-homogeweld. Na incidenten zouden keer op keer beloftes worden gedaan, maar volgens critici wordt zelden overgegaan tot actie.



Uitgestoken hand

Nachtburgemeester Mirik Milan, die eerder in de gemeenteraad sprak over geweld tegen lhbt'ers, benadrukte dat tijdens het debat nog maar eens. "Een paar maanden geleden was ik hier met Mayday en Lola Benzina (iconen uit het Amsterdamse nachtleven, red.) om de problemen aan te kaarten. Nu staan we hier weer. Onze uitgestoken hand is niet aangepakt. We hebben ideeën aangedragen, maar daar is niets mee gebeurd."



Door de gemeenteraad werden van links tot rechts suggesties gedaan om het probleem ­­- 'en nu écht' - aan te pakken. Zo wil Marianne Poot (VVD) een regenboogstoeptegel op iedere plek waar anti-homogeweld heeft plaatsgevonden en vraagt Sofyan Mbarki (PvdA) beelden van daders sneller openbaar te maken, om de kans op aanhouding te vergroten. Jorrit Nuijens (GroenLinks) wil dat de politie mensen die zeggen slachtoffer te zijn van anti-homogeweld serieuzer neemt.



Extreme alertheid

Waarnemend burgemeester Van Aarsten liet weten blij te zijn met het debat op dit moment en 'voelt de verantwoordelijk om snel met oplossingen te komen'. "Het is waardeloos dat dit soort dingen in Amsterdam gebeuren. Het moet ons tot extreme alertheid dwingen."



Naast het gesprek met politie, justitie en de lhbt-gemeenschap dat Van Aartsen 'op zeer korte termijn' wil voeren, wees hij op het plan om met de drie andere grote gemeentes (Utrecht, Den Haag, Rotterdam) een app te ontwikkelen die het melden van discriminatie en geweld makkelijker maakt. "Het plan is om voor de zomer met iets concreets te komen. Daar ga ik druk op zetten."



Op de vraag van de VVD naar exacte cijfers over het aantal gevallen van anti-homogeweld in Amsterdam kon Van Aartsen nog geen antwoord geven. Die cijfers worden pas in de loop van de lente worden verwacht, maar Van Aartsen kon wel al melden dat het aantal incidenten terugloopt. "Maar het is maar de vraag in hoeverre je in dit soort zaken kunt afgaan op cijfers. Er zijn veel mensen die geen aangifte doen."