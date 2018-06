Van Aartsen: 'Aanslag als deze is zeer ernstig'

De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2) — Mark Rutte (@MinPres) 26 juni 2018

Ook minister-president Mark Rutte reageerde. 'De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken.'



Hij sprak met hoofdredacteur Paul Jansen om hem sterkte te wensen.



'Aanslag op de democratie'

"Heel alarmerend'' noemt algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning het incident bij De Telegraaf. "Wat het ook is het lijkt toch een zeker een aanval op de journalistiek. Afgelopen vrijdag al de aanval op het gebouw van Panorama en nu dit."



'Je moet je wel erg zorgen maken wat er aan de hand is. Dit moet topprioriteit hebben bij politie en justitie. Journalisten zijn onafhankelijk. Het is een aanslag op de democratie.''



Bruning noemt het een angstaanjagend incident. "Maar we moeten ons er absoluut niet van weerhouden om ons werk te doen, maar wel onder veilige omstandigheden.''



Bruning zegt dat de NVJ snel in gesprek zal gaan met politie, justitie en de hoofdredactie van De Telegraaf.