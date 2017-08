Valtifest failliet verklaard

Dat schrijft de organisatie op de website. De tiende editie van Valtifest met als thema ArtiFarti zou op 9 september plaatsvinden op de NDSM-werf.



"De curator is met diverse partijen bezig om te kijken of er een doorstart van Valtifest mogelijk is en Valtifest - ArtiFarti door kan gaan. Er zijn inmiddels zo'n 3.000 kaarten voor het festival verkocht. Mocht jij een kaart in handen hebben, dan proberen we je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hoe het nu verder gaat," schrijft de organisatie.



De curator gaat dinsdagmiddag met de organisatie om tafel om te kijken hoe het verder moet. Eigenaar en organisator Peter van der Meulen was nog niet bereikbaar voor commentaar.



Biedingen

Curator Luc Rijzewijk heeft nog geen concrete biedingen gehad, maar hoopt een partij te vinden die het festival alsnog wil organiseren. "We proberen alles om het festival toch door te laten gaan. Het merk heeft waarde, en alle vergunningen zijn al rond."



Volgens de curator is het faillisement het gevolg van tegenvallende verkoopcijfers vorig jaar. Doordat er voor het festival in september 2016 zeker tweeduizend kaarten minder verkocht werden dan begroot, draaide de organisatie bijna zeventig duizend euro verlies.



Zwaar weer

Valtifest verkeert al langer in zwaar weer. Begin dit jaar wachtten nog zeker veertig van de zestig artiesten die op het festival optraden nog op hun geld.



Hoeveel medewerkers nog betaald moesten worden was niet duidelijk. "Als je van tevoren je producent al betaalt, een team hebt en buitenlandse dj's vooraf moet betalen blijft er weinig geld over."



"Daar zijn mensen niet blij mee en dat is logisch", zei Van der Meulen toen. "Er moeten helaas regelingen getroffen worden. Maar onze intentie is om iedereen te betalen."