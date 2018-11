Valkhoff: 'UvA heeft mijn carrière overhoop geschoten'

Donderdag stond Valkhoff nog voor de rechter om in hoger beroep zijn ontslag aan te vechten. "Ik verwacht er niet veel meer van en ben eigenlijk vrij wanhopig over alles. Ik voel me in mijn recht aangetast, maar ik krijg geen gelijk. Het hoger beroep is een soort laatste redmiddel. Ik kan ook nog naar het Europese hof maar dat is zo slopend. Na drie jaar procederen zit ik er wel doorheen. De UvA heeft effectief mijn carrière overhoop geschoten."



De 64-jarige Valkhoff werd in januari 2016 officieel ontslagen door de universiteit, nadat hij in september 2015 op non-actief werd gesteld. Een jaar geleden verklaarde de rechtbank Noord-Holland het ontslag van de voormalig UvA-docent geldig. Hij is het daar niet mee eens en vecht in Utrecht bij de Centrale Raad van Beroep deze beslissing aan.