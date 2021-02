Valkering uit pastorie Vredeskerk gezet: een voorlopig einde van een merkwaardige affaire

Een deurwaarder is ingeschakeld om voormalig pastoor Pierre Valkering van de Vredeskerk uit de pastorie te zetten. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Een deurwaarder met een beetje ervaring is heus heel wat gewend, maar voor de deurwaarder die vrijdagochtend moet gaan aanbellen bij de pastorie van de Vredeskerk in Zuid is ongetwijfeld sprake van een primeur. Of de inwonende priester in opdracht van de bisschop en de rechter het pand wil verlaten en zijn boeltje meenemen. Zo niet, dan wordt hij door de sterke arm mee naar buiten gedragen.

De pastoor in kwestie is Pierre Valkering, tot anderhalf jaar geleden de populaire voorganger van de Onze Lieve Vrouwe Koningin van de Vrede zoals de Vredeskerk voluit heet. In 2019, tijdens de viering van zijn 25-jarige dienstverband als priester, maakte Valkering bekend dat hij het in de voorgaande jaren niet al te nauw had genomen met de celibataire plicht die van oudsher aan de beroepsgroep wordt opgelegd.

Darkrooms

Meteen na de zondagsmis hield Valkering ook nog een boek ten doop, Ontkleed niet naakt staan. Daarin getuigde hij openhartig over zijn voorkeur voor seks met mannen, zijn bezoeken aan darkrooms, zijn enthousiasme voor ribfluwelen broeken en een duivelse verslaving aan porno. De parochie reageerde verdeeld op de reeks ontboezemingen. Het progressieve deel vond dat het moest kunnen, het behoudende deel sloeg bevend een kruis.

Zijn opmerkelijke openbaring bracht Valkering in een harde botsing met zijn baas, het bisdom in Haarlem. Het komt geregeld voor dat een priester overweegt het celibaat het celibaat te laten, maar doorgaans wordt die aarzeling eerst in alle rust besproken met de bisschop bij een kop koffie, en volgt daarna een periode van bezinning om na te denken over de toekomst. Valkering stuurde bisschop Jos Punt met de post een exemplaar van zijn boek.

Dat viel in slechte aarde, net als het werk zelf. Het bisdom meende dat de seksueel actieve Valkering niet langer de juiste herder was om de schapen in Zuid te leiden, en vroeg Rome om toestemming voor zijn ontslag als pastoor. De paus zag daar de redelijkheid van in. Het gevolg van het ontslag was dat Valkering zijn woning in de pastorie diende te verlaten. De priester vocht dat aan bij de rechter, maar die stelde het bisdom in het gelijk.

Verkeerde gronden

Nu wordt het ingewikkeld: Valkering staat op het standpunt dat hij op verkeerde gronden is ontslagen. Na afloop van een jongerenkamp in Heiloo in 2010 maakte een van de begeleiders bij het bisdom melding van grensoverschrijdend gedrag van de pastoor. Een nogal onbenullige melding: Valkering zou onder meer in het bijzijn van de kinderen zijn zwembroek hebben aangetrokken met een handdoek om het onderlijf.

Valkering en zijn aanhangers zijn ervan overtuigd dat deze oude kwestie door het bisdom is gebruikt om het ontslagverzoek extra gewicht mee te geven. Zij eisen dat de oude melding alsnog wordt onderzocht, zodat de onschuld van de priester op dit punt kan worden aangetoond en de kwalijke suggestie van seksuele handelingen met minderjarigen voor eens en voor altijd wordt weggenomen.

Merkwaardige affaire

Het bisdom wil niet ingaan op de details van de melding, maar een woordvoerder laat wel weten dat de melding voor het bisdom nooit relevant is geweest. Met andere woorden: er werd geen waarde aan gehecht. Het bisdom heeft de beschuldiging volgens eigen zeggen ook nooit gebruikt of naar buiten gebracht, dat heeft Valkering zelf gedaan met zijn eis van een onderzoek naar de melding.

De huisuitzetting is een voorlopig einde van een merkwaardige affaire. De priester hoeft in elk geval niet naar de daklozenopvang. Het bisdom heeft hem vervangende woonruimte aangeboden in het centrum van Alkmaar, ook om enige kalmerende afstand te scheppen tussen de parochie en de 61-jarige priester die naar verluidt nog elke zondag in officieel tenue in de kerk zit waar zijn opvolger voorgaat in gebed.