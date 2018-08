Valk bevrijd uit autogrill

De valk had beide poten gebroken en is daarvoor behandeld. "Het is nog even afwachten of hij goed herstelt", aldus een medewerker van de Dierenambulance.



Ongeluk

De vogel is waarschijnlijk per ongeluk achter de grill in de auto vast komen te zitten. "Het is geen standaard plek voor valken om te zitten, zoals katten in de winter wel doen. Waarschijnlijk zat de vogel op de grond en is er iets misgegaan. Misschien is de auto eroverheen gereden of schrok de valk ergens van en vloog hij omhoog. Aan zijn twee gebroken poten te zien is hij er in ieder geval niet uit eigen beweging ingeklommen."