Vaker overledene aangetroffen in woning

Dat blijkt uit onderzoek naar aanleiding van vragen gesteld door de ChristenUnie in de gemeenteraad.



Afgelopen zomer werd in Slotervaart op de Marten Corverhof het lichaam gevonden van een 84-jarige vrouw. Op basis van de post in de woning kregen de politie en de GGD het vermoeden dat zij al zeker een halfjaar overleden was. Vastgesteld werd dat ze aan een natuurlijke dood is gestorven.



Erg teruggetrokken bestaan

Volgens een woordvoerder van de politie had de vrouw geen directe familie maar hebben een paar mensen uit de buurt aan de bel getrokken omdat ze de vrouw al een paar weken niet hadden gezien.



"Zij leefde een erg teruggetrokken bestaan," aldus de woordvoerder. "Daarom duurde het even voor we haar vonden."



420 personen dood gevonden

Tussen 2006 en 2017 zijn er in Amsterdam 420 personen dood in hun woning gevonden die volgens de lijkschouwer er twee weken lagen of zelfs langer hebben gelegen.



De afgelopen dertien jaar kwam het tien keer eerder voor dat een persoon al een halfjaar of langer dood in huis lag. Dat is bijna een keer per jaar.



Er is sprake van een licht stijgende lijn, die volgens het onderzoek deels te verklaren valt door een stijgend aantal inwoners en éénpersoonshuishoudens. Ook is er niet altijd sprake van stank of insecten, waardoor de overlast voor directe omwonenden een stuk kleiner is, zo niet afwezig. Het overlijden kan zo langer onopgemerkt blijven.



Verloedering en vervuiling

In slechts 57 procent van de gevallen is geregistreerd wie er melding heeft gedaan. In de meeste gevallen, namelijk 83 procent, wordt het overlijden door buurtbewoners, vrienden of familie gemeld. Ook hulpverleners, huisbazen of werkgevers trekken soms aan de bel. Soms maakt een bouwvakker, deurwaarder of postbode er melding van.



Het college heeft de ambitie om via het programma Stedelijke Aanpak Eenzaamheid zicht te krijgen en te houden op personen die eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen. Wijkagenten, de GGD, woningcorporaties en zorgaanbieders werken nauw samen om hulp te bieden.



Ook kunnen familie, buren en vrienden hun zorgen melden die ze hebben over bewoners. Signalen kunnen zijn: overlast, verward gedrag, verloedering of vervuiling.