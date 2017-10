Vaker melding gemaakt van rattenoverlast

In 2015 werden 2270 meldingen van overlast gedaan en in 2014 trokken 1974 mensen aan de bel als het ging om de ongenode bezoekjes gasten.



In drie jaar tijd is het aantal meldingen fors gestegen. Zeker in vergelijking met drie jaar geleden werd er vorig jaar 27,6 procent meer melding gemaakt van rattenoverlast.



Echter, schrijft loco-burgemeester Kajsa Ollongren in een brief aan de gemeenteraad vrijdag, betekent dit niet dat het aantal ratten ook stijgt. Het is volgens haar makkelijker geworden om de overlast aan te kaarten. 'Dit kan bijdragen aan de stijging.'



Opgehangen in bomen

Het Bijlmerplein in Zuidoost wordt al langere tijd geteisterd door ratten en deze zomer had een bewoner van het plein er genoeg van. Uit protest werden dode ratten met hun staart aan de takken van bomen gehangen.



Het probleem zou al een jaar spelen. Volgens het stadsdeel zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals het beter afsluiten van afvalbakken, het plaatsen van lokdozen, het verwijderen van nesten en het uitdunnen van het groen.



Lees ook: Flat in Zuidoost gaat gebukt onder rattenplaag en Video: Muizen vieren feest in Amsterdamse bioscoop