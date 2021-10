Vaker brand in woning door thuiswerken, maar ook sneller opgelost

Beeld ANP

Ze werden wakker van de knal, vertelt Juul Steyn (44). Hij blikt terug op de nacht in maart dit jaar waarbij brand uitbrak op zijn woonboot in Amsterdam-Oost. Rond drie uur ’s nachts ontplofte een accu van zijn visboot, die binnen in een opberghok aan de oplader hing. De rook verspreidde zich razendsnel door het huis.

“We konden net op tijd naar buiten komen,” vertelt Steyn. Samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen wist hij via een smalle loopplank naar de woonboot van de buren te vluchten – “Daar loop je dan in je blootje.” Daar wachtten ze op de brandweer. Die bereikte het opberghok net op tijd: jerrycans met benzine die daar stonden opgeslagen, waren al aan het smelten.

“We zijn er met de schrik van afgekomen,” stelt een opgeluchte Steyn. Maar de rook veroorzaakte wel voor anderhalve ton aan schade. Hij heeft drie maanden bij zijn schoonouders gebivakkeerd terwijl de woning opnieuw werd geschilderd en het ventilatiesysteem in het plafond vervangen werd. Allerlei waardevolle visspullen – Steyn heeft een bedrijf dat vistochten organiseert – zijn verwoest.

Thuiswerken

2020 was een slecht jaar voor het aantal woningbranden in Nederland, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Na een jarenlange daling registreerden de verzekeraars meer schadeclaims voor woningbranden dan een jaar eerder. In Amsterdam waren dat er 1191 - een stijging van 20 procent.

Wel richtten de branden gemiddeld minder schade aan: de brandweer rukte maar bij 338 van de Amsterdamse woningbranden uit, veertien keer minder dan in 2019. “We hadden het eigenlijk best rustig afgelopen jaar,” aldus Carmen Westra van de Amsterdamse brandweer.

Volgens de verzekeraars zijn deze cijfers te verklaren door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hoe meer iemand thuis is, hoe groter de kans dat er brand ontstaat. “Tegelijkertijd zorgt dat thuiswerken ervoor dat mensen er sneller bij zijn en de brand dus binnen de perken blijft,” zegt Iwanna de Jonge van het verbond.

Oplaadbare apparaten

Cheyenne Polderman (27) was níet thuis toen een verouderde stoppenkast in haar appartement in De Pijp doorbrandde, maar haar toenmalige vriend wel. ‘Het huis staat in de brand,’ appte hij op een middag twee zomers geleden, nadat zij haar telefoon niet had opgenomen. Polderman sprong op haar fiets en sprintte naar huis, waar ze haar vriend op de stoep aantrof met hun acht weken oude kitten. De volledige bovenverdieping brandde af.

De oorzaken van de huisbranden in 2020 kwamen overeen met voorgaande jaren, zegt Westra. Verreweg de meeste branden ontstaan in de keuken. “Een vergeten pannetje op het vuur, een keukenrol die vlam vat, ongelukken met de magnetron... Het is al jaren de grote veroorzaker van brand in huis.”

Wel valt het zowel de brandweer als de verzekeraars op dat mensen steeds meer oplaadbare apparaten in huis hebben die er vroeger niet waren, van hoverboards en e-bikes tot powerbanks voor mobiele telefoons. Dit brengt risico’s met zich mee: als ze bij het opladen oververhit raken, kan brand ontstaan.

Dat gebeurde bij Pelle Elsten (30), die vóór het uitgaan een externe accu voor zijn telefoon in de oplader deed. Bij thuiskomst ontdekte hij dat twee van de vier verdiepingen in zijn studentenflat in de Ferdinand Bolstraat blauw stonden van de rook. Op de verdiepingen daarboven lagen vier huisgenoten te slapen. Hij wist het vuur te doven door een trui over de accu te gooien. “We zijn er goed mee weggekomen. Wel stonken al mijn kleren naar rook.”

Bij Cheyenne Polderman was een verouderde stoppenkast de veroorzaker. Beeld Cheyenne Polderman

Rookmelders

De brandweer adviseert apparaten niet ’s nachts op te laden; als je slaapt, merk je niet dat er brand uitbreekt. “Ook is het niet slim om het stroomnet te overbelasten door stekkerdoos aan stekkerdoos te verbinden met verlengsnoeren,” zegt Westra. Ze benadrukt daarnaast dat het beter is om de originele opladers te gebruiken, en niet de goedkopere versie.

En: hang goedwerkende rookmelders op, herhalen zowel De Jonge als Westra. Dat is vanaf 2022 verplicht, maar dan nog moeten bewoners opletten dat de batterijen werken en de dingen op zinvolle plekken hangen.

Zowel Steyn als Elsten had rookmelders hangen die niet zijn afgegaan. Ze spreken beiden van ‘een wake-upcall’ en hingen na de brand nieuwe exemplaren op. Want, zoals Elsten tegen zijn huisgenoten zei: “Jongens, dit mag echt nooit meer gebeuren.”