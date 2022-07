Vaker betaald parkeren: Amstelveen weert forenzen die in Amsterdam werken

De Eikenrodelaan in Amstelveen waar buurtbewoners geïrriteerd zijn, omdat vele automobilisten hun auto parkeren en vervolgens per fiets of tram richting Amsterdam vertrekken. Beeld Jean-Pierre Jans

Steeds vaker ziet hij ze parkeren. Forenzen. Ze pakken hun vouwfiets uit de auto, waarna ze hun weg noordelijk vervolgen. Of ze nemen de tram. Zo van Amstelveen naar Amsterdam. Woon-werkverkeer. En geef ze eens ongelijk, zegt Menno van Leeuwen, VVD-raadslid uit Amstelveen. Waarom in het dure Amsterdam parkeren als het een paar kilometer verderop voor weinig of zelfs gratis kan?

Het zijn niet niet alleen de forenzen met werk in Amsterdam die het gemeentebestuur in Amstelveen voor dilemma’s stellen. Mensen die vliegen vanaf Schiphol laten hun auto ook geregeld langdurig staan. Ze halen de koffers uit de auto en reizen zo verder naar het vliegveld. Van Leeuwen: “Soms staan de auto’s er wekenlang.”

Amstelveen heeft daarom in het coalitieakkoord ‘betaald parkeren uitrollen waar nodig’ opgenomen. Het is al begonnen in noord, trekt langzaam naar het centrum en ook in het zuiden van Amstelveen zal dit gebeuren als de parkeerdruk blijft toenemen. Amstelveners gaan aan de parkeervergunning. ‘Zo goedkoop mogelijk,’ staat in het akkoord van coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen.

Amsterdamse dwang

Van Leeuwen had deze maatregelen liever niet gezien. “Mensen in Amstelveen willen dit niet, maar we moeten het doen om het waterbedeffect tegen te gaan. We moeten in de toekomst ook hoge parkeertarieven hanteren, omdat het in Amsterdam duur is en mensen bij lage tarieven nog steeds bij ons parkeren. We worden dan gedwongen om een meer dan kostendekkend bedrag te rekenen voor bezoekers.”

Kijkend naar Amsterdam is het inderdaad te verklaren dat Amstelveen maatregelen neemt. In het Amsterdamse coalitieakkoord staat dat er op zaterdag in Buitenveldert binnenkort betaald geparkeerd moet worden. Ook wordt gesproken over het verhogen van de parkeertarieven: van 2,50 euro naar 4,50 euro per uur. Een definitief besluit hierover volgt in het najaar. Voor Amstelveen reden om aan te nemen dat het zaterdag ook drukker gaat worden.

Het betaald parkeren kwam vorige week aan bod tijdens een vergadering van Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en dertien omliggende gemeenten over openbaar vervoer. Met de verschraling die er waarschijnlijk aan zit te komen in het openbaar vervoer gaan mensen vaker de auto pakken, zo is de verwachting.

Buurgemeenten

De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) is ook voorzitter van de vervoerregio. Ze zegt in ‘een proces’ te zitten om de tekorten in het ov op te vangen, maar verwacht dat de stad komend jaar ‘goed bereikbaar’ blijft. Ze noemt het invoeren van betaald parkeren in Buitenveldert nodig om ‘zuinig’ om te gaan met de openbare ruimte.

Op de vraag aan de wethouder hoe zij het waterbedeffect in Amstelveen ziet, reageert ze dat dit niet aan Amsterdam is. “Amstelveen gaat over haar eigen parkeerbeleid. Tegelijkertijd lees ik ook in het Amstelveense coalitieakkoord dat men vindt dat betaald parkeren bijdraagt aan het bereikbaar, veilig en leefbaar houden van wijken.”

Van Leeuwen hoopt op meer en zal het tijdens de komende vergaderingen van de vervoerregio aanhalen. “Wij zetten in op samenwerking. Je kunt niet als voorzitter zeggen dat je de ene keer een Amsterdamse pet op hebt en de andere andere keer de belangen van de regio verdedigt. Ze moet als wethouder en voorzitter ervoor zorgen dat de problemen niet naar buurgemeenten worden geschoven.”