Vakbonden vangen bot bij rechter over arbeidsvoorwaarden beveiligers Schiphol

CNV en FNV lopen al jaren te hoop tegen de aanbestedingen die Schiphol uitschrijft voor beveiligingswerk, schoonmaak of afhandeling. Nadat eerdere pogingen waren mislukt om dit ‘circus’ te stoppen, lopen nu ook pogingen spaak om de gevolgen aan te pakken.

Personeel dat na zo’n aanbesteding moet overstappen naar een nieuwe opdrachtgever, hoeft volgens de rechter niet volgens de oude arbeidsvoorwaarden te worden ingeroosterd. Vakbonden FNV en CNV hadden dat namens 40 beveiligers geëist van hun werkgever CTSN.

Bij een nieuwe aanbesteding van het beveiligingswerk op de luchthaven, waaronder het controleren van passagiers en hun handbagage, verkreeg CTSN een jaar geleden de activiteiten die tot dan door concurrent G4S werden uitgevoerd.

Andere tijden

In de voorwaarden van de tender had Schiphol opgenomen dat daarbij het personeel moest worden overgenomen en volgens de geldende cao beloond. Maar toen de nieuwe dienstroosters werden samengesteld, bleken overgestapte medewerkers plots op heel andere tijden te moeten werken. Bovendien verdween hun recht op roostervrije dagen.

Een deel van de medewerkers kwam thuis in de problemen. Beveiligers die bij G4S geen nachtdiensten hoefden te draaien, omdat ze met kleine kinderen thuis zaten, moesten dat bij CTSN wel doen. Ook sloten roosters van partners niet meer op elkaar aan.

CNV en FNV eisten dat de medewerkers alsnog volgens hun oude rooster aan het werk zouden gaan. CTSN dacht daar anders over. Daarop stapten de bonden naar de rechtbank in Amsterdam.

Die oordeelde deze week echter anders. Het bedrijfsbelang van CTSN weegt volgens de rechtbank zwaarder dan de roostereisen van werknemers. Bovendien is de overdracht van roosters niet in de cao of in de voorwaarden voor de aanbesteding vastgelegd en is de indeling van personeel een zaak van de werkgever.

Onbegrijpelijk

CNV is verbijsterd over de uitspraak. “De rechtbank vindt dat bij aanbestedingen de belangen van bedrijven als Schiphol en CTSN zwaarder wegen dan die van werknemers,” zegt bestuurder Erik Honkoop. “Het is onbegrijpelijk dat de rechter oordeelt dat roosters niet onder arbeidsvoorwaarden vallen.” De bond overweegt in beroep te gaan. “De rechter zet de deur open voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat gaat over de rug van medewerkers.”

De uitspraak treft volgens hem duizenden werknemers op Schiphol. “CTSN is een van de vijf beveiligingsbedrijven op de luchthaven. En we zien hetzelfde gebeuren in de schoonmaak en in de afhandeling.” Deze zomer bleven door personeelstekort op de platforms en in de bagagekelders vakantiekoffers staan.

Volgens de bonden vergroot de uitspraak de ‘race naar de bodem’ op Schiphol, waarbij bedrijven telkens goedkoper inschrijven op aanbestedingen - voor beveiliging, schoonmaak en grondafhandeling - door in te boeten op arbeidsvoorwaarden. “De risico’s worden op werknemers afgewenteld.”

Veiligheid

De gevolgen voor de veiligheid op Schiphol kunnen volgens Honkoop groot zijn. “Dit is een publieke taak, het gaat om de veiligheid van vliegtuigen, van reizigers, de controle op drugs; wil je dan beknibbelen op arbeidsvoorwaarden? Er is al een enorm tekort aan beveiligingspersoneel, schoonmakers en grondmedewerkers. Dat los je zeker niet op door arbeidsvoorwaarden steeds verder te beknotten. Het ziekteverzuim onder beveiligers is al ten minste 20 procent, en het verloop is heel groot.”

CTSN is blij met de uitspraak. Het bedrijf houdt de roosters overeind, maar zegt de bonden eerder dit jaar al te hebben toegezegd dat vanaf januari aan een deel van de bezwaren tegemoet wordt gekomen.

Ook een van de de brancheorganisaties van beveiligers, VBe NL is tevreden. “Duidelijk is nu ook door de rechter onderstreept dat roosters geen onderdeel zijn van de verschuiving van werkzaamheden tussen bedrijven na de gunning op Schiphol,” aldus een woordvoerder. “Dat CNV stelt dat duizenden werknemers minder zeggenschap over arbeidstijden hebben, is hiermee weerlegd.”