Vakbonden: mogelijk acties op universiteiten

Dat stellen de actiegroep WOinactie en diverse vakbonden dinsdag in een ultimatum aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.



Het ultimatum verloopt op 18 september, ofwel op Prinsjesdag. Als de minister niet op de eisen ingaat, dan volgt er op 24 september 'een landelijke actieweek door het universitair personeel', aldus de organisaties.



Een woordvoerder van FNV licht toe dat het dan gaat om ludieke acties, zoals 'het geven van buitencolleges'. Ook is volgens haar niet uitgesloten dat universiteiten de deuren sluiten.



Bezuinigingen

De actiegroep en bonden eisen dan het kabinet 1,15 miljard euro per jaar investeert in wetenschappelijk onderwijs. "Ook moet de bezuiniging van 183 miljoen euro, de zogenoemde doelmatigheidskorting, van tafel," aldus de woordvoerder.



Ter ondersteuning van het ultimatum startte dinsdag ook een landelijke actieweek op verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam. Tijdens Night of Protest in Oudemanhuispoort, georganiseerd door Humanities Rally, New University! en de Amsterdamse studentenunie ASVA, verzetten studenten en docenten zich tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs, in het bijzonder de geesteswetenschappen.



'Genoeg is genoeg'

"Met deze protestactie roepen we studenten en docenten van de UvA op de bezuinigingen en de aanval op de onderwijskwaliteit niet langer te accepteren. Genoeg is genoeg," aldus een woordvoerder Humanities rally.



Dinsdagavond wordt onder meer een paneldiscussie gevoerd over de bezuinigingen, later deze week organiseert ASVA een actie met snoep. Het snoep staat symbool voor het geld dat is vrijgekomen door het leenstelsel; 'enkel een zoethoudertje'.



