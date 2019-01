Vakbond ziet niets in 'reputatiebonus' Schiphol

"Het merendeel van de medewerkers heeft helemaal geen invloed op de manier waarop de omgeving tegen de luchthaven aankijkt. Dat is toch vooral afhankelijk van de politiek en het beleid van de Schipholtop."



"Ik vraag me ook af hoe je zoiets omrekent naar een looncomponent. Dat mensen zich sterk moeten maken voor een goede relatie met de omgeving moet dan toch eerst in hun werkzaamheden worden ingecalculeerd."



"We zien liever dat Schiphol haar werknemers op een goede manier beloont, in plaats van bestraft als ze een onhaalbaar doel missen. Het gaat financieel heel goed met Schiphol en wij vinden al langer dat de luchthaven dat met zijn werknemers moet delen."



Uitgewerkt

De luchthaven wil nog niet diep ingaan op de plannen. "In deze fase is daar nog niet veel meer over te zeggen," zegt de woordvoerder. "Het gaat om eerste plannen die nog verder uitgewerkt worden. Het zal eerder om weken dan om dagen gaan."



Schiphol kent een 'participatieregeling' voor zijn 2200 werknemers, die jaarlijks tot 6 procent van het vaste salaris kan bedragen. De helft daarvan is afhankelijk van de financiële resultaten van het bedrijf, de rest afhankelijk van de 'managementsagenda': 'een opsomming van algemene Schipholbrede doelstellingen die in een jaar moeten worden behaald'.



Maar volgens FNV-bestuurder Demirtas kan Schiphol de beloningsregels niet zomaar aanpassen. "We hebben net in september een cao gesloten die tot 1 april 2020 loopt. Tenzij Schiphol die afspraak wil openbreken zit er tot dan geen verandering in."