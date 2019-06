Vakbond maakt zich zorgen over toekomst van Hudson's Bay

De Amsterdamse Hudson's Bay ging in 2017 open. Beeld ANP

Bij het bedrijf is een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.

CNV-bestuurder Martijn den Heijer vindt de aankondigingen vervelend voor het personeel. Waarschijnlijk zal door de financieel adviseur gekeken worden of het überhaupt nog wel zin heeft om hier actief te zijn, vermoedt de vakbondsman.

Fors verlies

Er gaan al lang geruchten dat het bedrijf fors verlies draait in Nederland. Hudson’s Bay zit hier pas sinds 2017. De keten trok onder meer in op verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten. Onlangs werd bekend dat zusterketen Saks Off 5th deze zomer weer uit Nederland vertrekt.

Achter de schermen verandert er de laatste tijd veel. Vorig jaar fuseerde het Canadese Hudson’s Bay zijn activiteiten in Europa met die van het Oostenrijkse Sigma. Inmiddels is besloten dat Sigma de Europese tak helemaal inlijft, uitgezonderd de Nederlandse winkels. Die gaan weer terug naar Hudson’s Bay zelf.

