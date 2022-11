Vakbond FNV loopt zich warm voor nóg meer stakingen: ‘Staken loont’

Op de landelijke manifestatie van vakbond FNV in het Olympisch Stadion wordt wordt actie gevoerd tegen de inkomenscrisis. Beeld ANP

Bijna honderd jaar na de Olympische Spelen in Amsterdam warmde vakbond FNV zich zaterdag aan de ‘olympische vakbondsvlam’. “De olympische ringen staan voor verbondenheid,” zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga tegen zo’n 3500 vakbondsleden die uit het hele land naar Amsterdam waren gekomen.

In een grote tent op het veld werden de winkelmedewerkers van De Bijenkorf in het zonnetje gezet. Ze hebben al verschillende keren het werk neergelegd om loonsverhoging af te dwingen. Met hun staking tijdens Black Friday dwongen ze hun werkgever er zelfs toe om tijdens het koopjesfestijn minder klanten toe te laten in de Amsterdamse vestiging. “Applaus voor de dappere medewerkers van De Bijenkorf,” zei Elzinga.

Onevenredig hard geraakt

Intussen hadden vakbondsleden uit alle lagen van de bevolking verteld hoe de stijgende energierekening en de dure boodschappen erin hakken. Tineke de Rijk (73) uit Amsterdam vroeg op het podium aandacht voor de lage pensioenen van vrouwen. Volgens UvA-student Joep van Dijk worden flitsbezorgers, studenten en jongeren al jaren vergeten in politiek Den Haag.

Yasmin Ait Abderrahman van FNV-jongerenorganisatie Young and United zei dat 1 op de 3 jongeren worstelt met depressieve gevoelens. “De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen en de wooncrisis,” zei ze. “Jongeren worden onevenredig hard geraakt door inflatie.”

Het leven wordt duurder en de gewone man vangt de klappen op, hield Elzinga de FNV-leden voor. “Bedrijven verhogen wel hun prijzen en hun omzet, en als het even kan hun winsten, maar niet de lonen.”

‘Het kan wel’

Volgens berekeningen van de FNV is ‘de werkende klasse’ in een jaar al 60 miljard euro kwijtgeraakt. “Terwijl onze economie tegelijkertijd met 80 miljard is gegroeid,” zei Elzinga. Zo vergroot de inflatie de tweedeling, volgens de FNV. “De boodschappen worden steeds duurder, de rekeningen onbetaalbaar.”

De FNV herhaalde daarop de eis om de lonen automatisch te laten meestijgen met de prijzen. “Dat doen ze in België ook.” Behalve dat het minimumloon wordt opgekrikt naar 14 euro eist de grootste vakbond bovendien een loonstijging van 14 procent.

Dit percentage zal zeker niet in alle sectoren worden gehaald, maar staken loont, concludeert de FNV na acties bij de NS, de industriële wasserijen en de bagageafhandelaars op Schiphol. Bij Ikea werd 13 procent meer loon afgedwongen, zei Moniek Strijbosch, een medewerker van de woonwinkel. “Dus het kan wel.”