Vakantieverhuurders moeten huur melden bij gemeente

De partijen beschouwen, net als SP-wethouder Laurens Ivens, de meldplicht als een belangrijk wapen tegen illegale hotels, waarbij commerciële partijen huizen voortdurend via Airbnb of Booking verhuren. Volgens de Amsterdamse regels mag dit niet langer dan zestig dagen per jaar. Met de meldplicht kan de gemeente deze regels eenvoudiger handhaven, is de verwachting.



"De stad staat in brand, we moeten gaan blussen," aldus Marjolein Moorman (PvdA). D66 toonde zich tevreden en wees op de lange weg die Amsterdam heeft moeten afleggen voordat de meldplicht er was. Drie jaar geleden sprak de raad voor het eerst de wens uit. Nu wordt de huisvestingsverordening aangepast om dit inderdaad te doen. "We kunnen nu de vastgoedhufter achterna zitten," zei Alexander Hammelburg (D66).



Jorrit Nuijens (GroenLinks) noemt de meldplicht 'hartstikke goed, maar niet zaligmakend'. "We gaan kijken of de meldplicht eindelijk gaat voorkomen dat mensen onder de afspraken uit kunnen."