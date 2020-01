Vakantieverhuurder over boete: ‘We weten niet waar we aan toe zijn’

Beeld ANP

De Raad van State heeft woensdag een boete van 6000 euro kwijtgescholden die was opgelegd door de gemeente. Het hoger beroep was aangespannen door een Amsterdamse vrouw die haar woning vijf dagen verhuurde aan vier Amerikaanse toeristen. Ze meldde dit niet bij de gemeente, terwijl dit wel verplicht was en kreeg daarom een boete.

De Raad van State oordeelde dat vakantieverhuur alleen mogelijk is met een vergunning. En die vergunning hebben de meeste Amsterdammers niet, omdat de gemeente verhuurders alleen verplicht zich aan bepaalde voorwaarden te houden, zoals een meldplicht en een maximum van 30 dagen per jaar. Volgens de Raad van State is de gemeente helemaal niet bevoegd om dergelijke uitzonderingen te maken.

Volgens de advocaat is er door de recente ontwikkeling een nieuwe juridische situatie ontstaan. “Ik denk dat het behoorlijk kansrijk is om boetes voor het niet melden van vakantieverhuur nu aan te vechten. Maar dan moet een cliënt wel aan de andere voorwaarden hebben voldaan. Als alleen is nagelaten de verhuur te melden, maakt dat niet meteen dat er sprake is van woningonttrekking,” zegt ze. “De hoofdregel blijft natuurlijk wel dat toeristische verhuur niet is toegestaan zonder vergunning.”

Niet gemeld

Amsterdammers die in het verleden een boete kregen van de gemeente, hopen die door deze ontwikkeling niet meer te hoeven betalen. Zoals Aline, die afgelopen augustus een boete van 6000 euro kreeg nadat ze haar woning twee weken verhuurde aan drie toeristen. “Ik was 34 weken zwanger en in Frankrijk toen ik complicaties kreeg, naar het ziekenhuis moest en niet terug naar Nederland kon. Dat kostte veel geld. Mijn man besloot toen om onze woning in het centrum te verhuren om de kosten te dekken.”

Haar Franse man wist naar eigen zeggen niets van de meldplicht, dus de gemeente was niet op de hoogte van de verhuur. “Al snel kregen we een brief over de boete. Ik heb allerlei documenten aangeleverd, ook van het ziekenhuis, waarmee ik hoopte dat de boete kon worden kwijtgescholden. Ik kreeg alleen maar te horen dat we op de hoogte hadden moeten zijn van de regels. Naar ons idee deden we niets verkeerd.”

Aline nam een advocaat in de hand die momenteel een zaak optuigt om in beroep te gaan. “Ik ben heel erg bang voor een hogere boete, ik hoor verhalen over 20.000 euro. En ik kan die 6000 euro al niet betalen, er komen ook nog advocaatkosten bij. Ik was heel blij toen ik hoorde van de uitspraak van de Raad van State.”

‘Geen baat bij niet melden’

Ook Amsterdammer Lucas heeft de verhuur van zijn woning niet gemeld. Begin januari ontving hij een brief waarin staat dat de gemeente het voornemen heeft een boete van 6000 euro uit te schrijven. Hij kreeg de tijd om een zienswijze in te dienen en heeft die vorige week verstuurd. “We zijn behoorlijk geschrokken. Met de nodige stress hebben we iets in elkaar gezet dat volgens ons passend is. Maar we hebben er nog niets over gehoord.”

Lucas werkt net als zijn partner als freelancer in de kunstsector. “Dan heb je het al niet heel breed. Op het moment dat je op vakantie gaat en je woning kunt verhuren voor een paar nachten, dan is dat aardig om de kosten op te vangen.”

Hij verhuurde zijn woning in Noord vorig jaar voor 14 nachten. “We zijn, net als in de jaren daarvoor, niet eens over de helft van het aantal toegestane dagen gegaan,” vertelt hij. “We hadden het prima willen en kunnen melden, hadden er geen baat bij om het niet te doen. Maar we wisten niet dat het moest.”

Nu uit de recente uitspraak van de Raad van State blijkt dat de meldplicht van de gemeente van de een op de andere dag onverbindend is verklaard, weet Lucas niet waar hij aan toe is. “Het is spannend of de gemeente nu een andere afweging gaat maken en of we überhaupt wat te horen krijgen. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Het is een vreemde gang van zaken allemaal.”