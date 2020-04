Vakantieverhuur plat: aanbod aan huurhuizen in de stad toegenomen

Beeld ANP

In het eerste kwartaal van 2020 kwam de gemiddelde huurprijs in Amsterdam uit op 23,51 euro per vierkante meter, blijkt uit gegevens van Pararius, een site voor huur en verhuur van woningen. Dat is één procent hoger dan een jaar eerder, maar een lichte daling ten opzichte van de laatste maanden van 2019.



De huren zijn, uiteraard, het hoogst in stadsdeel Centrum, 25,73 euro per vierkante meter. Maar de stijgingen zijn het grootst in Zuidoost en Nieuw-West, waar de huren relatief laag zijn. Ook de koopprijzen stijgen al een tijdje het hardst in deze stadsdelen. Meer woningzoekenden trekken naar de gebieden buiten de Ring, die relatief betaalbaar zijn.

Duurste stad

Amsterdam is nog altijd de duurste stad om te huren, maar de prijsstijging blijf achter op die van heel Nederland, 2,6 procent, en op die in de andere grote steden.

Of corona van invloed is op de huren, valt nog niet te zeggen, aldus Jasper de Groot, directeur van Pararius. Het aantal bezoekers van de site nam flink af na de aankondiging van de eerste maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan, maar inmiddels ligt dat weer op het oude niveau. “Woningzoekenden durven hun zoektocht naar een woning blijkbaar toch weer voort te zetten.” Het aanbod aan huurwoningen is toegenomen, onder meer doordat toeristische verhuur van woningen, bijvoorbeeld via Airbnb, stilligt.

Expats vertrekken

Ook zijn er signalen dat expats vertrekken uit hun huurhuizen. In een reactie geeft Airbnb aan dat het aantal ‘listings’ niet afneemt en dat het platform meer aanbiedt dan vakantieverhuur. Volgens Pararius zouden de huurprijzen kunnen gaan dalen door corona, vooral door het vertrek van expats. “Verhuurders die tijdens de hoogconjunctuur nog eenvoudig konden verhuren aan de vele expats moeten hun huuraanbod nu aantrekkelijk prijzen om leegstand te vermijden,” aldus De Groot.