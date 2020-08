Vakantieverhuur in Amsterdam is nog maar een kwart van wat het was

Beeld ANP

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de gemeente. Sinds 1 juli zijn Amsterdammers verplicht een vergunning aan te vragen als ze hun huis willen verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb of Booking. Inmiddels zijn er 1275 vergunningen verstrekt. Dat is een fractie van het aantal advertenties op alleen al Airbnb, zo’n 20.000.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wil dit niet zeggen dat duizenden woningen zonder vergunning en dus illegaal worden verhuurd. “Uit onze digitale recherche blijkt vooral dat er momenteel niets gebeurt met huizen die in de verhuur staan.”

Huiseigenaren hoeven pas een vergunning te hebben als hun eerste verhuur ingaat. Als een Amsterdammer bijvoorbeeld een boeking heeft voor oktober, dan kan die in september nog een vergunning aanvragen. De meeste vergunningen voor vakantieverhuur zijn aangevraagd in West, Zuid, Centrum en Oost. Tussen 1 juli en 17 augustus zijn ook 2074 vergunningen verstrekt voor bed&breakfasts in de stad.

Dagjesmensen

Sinds de corona-uitbraak is het toerisme in Amsterdam flink afgenomen. Volgens de gemeente is vakantieverhuur nog maar een kwart van wat het was. De drukte in de stad lijkt nu wat toe te nemen en de hotelbezetting herstelt zich enigszins.

Volgens de woordvoerder zijn veel bezoekers aan de stad dagjesmensen, die hebben geen overnachting nodig. In een deel van het centrum, grofweg postcodegebied 1012 en 1017, is vakantieverhuur sinds 1 juli verboden. Amsterdammers die in deze gebieden toch een woning verhuren aan toeristen, kunnen een flinke boete krijgen, al dan niet in combinatie met een last onder dwangsom van 50.000 euro. Sinds 1 juli hebben zes verhuurders een boete gekregen van 20.750 euro voor illegale verhuur. Eén eigenaar moet zesduizend euro betalen voor het niet melden van vakantieverhuur.