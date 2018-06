Vakantie in duigen door 'persoonsverwisseling' Transavia

Het is trekken aan een dood paard. Waarom houdt Transavia voet bij stuk? Fouad Amrani

Met andere woorden: Amrani wist dat hij op een zwarte lijst stond en had eerder aan de bel moeten trekken. Hij ontploft bijna als we hem deelgenoot maken van de reactie van de luchtvaartmaatschappij.



"Ik ben er nooit over gecontacteerd dat mijn naam op de zwarte lijst staat. Niet per post en evenmin schriftelijk via de mail of mondeling per telefoon. Ik heb Transavia dan ook gevraagd hoe ze mij dat bericht gecommuniceerd hebben, maar daarop krijg ik geen antwoord. Het is trekken aan een dood paard. Waarom houdt Transavia voet bij stuk?''



Excuses

De luchtvaartmaatschappij heeft inmiddels alsnog contact gezocht met Amrani. "Transavia heeft zojuist haar welgemeende excuses aangeboden aan de gedupeerde," aldus woordvoerder Norbert Cappetti. "Er is inderdaad sprake geweest van een persoonsverwisseling als gevolg van een menselijke fout. Dat vinden wij ontzettend vervelend. Daarom zijn we diep door het stof gegaan en is er op directieniveau contact geweest met de gedupeerde.''



De luchtvaartmaatschappij wil het goed maken. "Wij hebben een aanbod voor een passende compensatie gedaan en de gedupeerde gevraagd daar ook zelf over na te denken," aldus Cappetti. "Naar aanleiding van dit incident zullen wij de processen nalopen voor de totstandkoming van de lijst met personen die de goede orde en veiligheid aan boord verstoren en, indien nodig, aanpassen.''