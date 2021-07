Vakantie geannuleerd door corona: ‘Man en kids moeten maar zonder mij gaan’

Beeld REUTERS

“Geen witte stranden en blauwe zee.” De droomvakantie van Froukje Dinkla (43) op Curaçao met haar man en twee kinderen liep totaal onverwachts in de soep. Corona.

Ze deed vrijdag een PCR-test. Omdat ze niet kon wachten op de uitslag, deed ze in de tussentijd ook nog een sneltest: negatief. Die middag kreeg ze haar tweede vaccinatie en begon ze met een gerust hart te pakken voor zondag. “Maar die nacht werd ik opeens ziek. Koorts, overal pijn, ellende. Ik dacht dat het bijwerkingen van de vaccinatie waren, dus verwachtte dat het snel zou wegtrekken. Inmiddels kwamen de uitslagen van de PCR-testen van het hele gezin binnen: alle vier negatief.”

Ze bleef echter ziek en een volgende sneltest bleek positief. Daarop besloot ze de vakantie te annuleren. Een nieuwe test bij de GGD bevestigde haar besmetting. “Ik lig nu uit te zieken op bed en mijn man en kinderen zijn in thuisquarantaine tot ze zich mogen testen. Zodra mijn man en kinderen uit hun quarantaine mogen, gaan ze kijken of ze nog even met zijn drieën weg kunnen gaan. Ze willen eigenlijk niet zonder me, maar ik vind dat ze moeten gaan en even genieten.”

Chaos

Dinkla is niet de enige die haar vakantieplannen ziet verdampen. In de reisbranche heerst chaos door het groeiende aantal besmettingen en de angst voor een rode of donkerrode kleur voor Nederland op de Europese coronakaart. Ook scherpen de populaire vakantielanden Griekenland, Frankrijk, Portugal en Spanje hun coronaregels verder aan.

Het gevolg is dat Nederlanders die nog niks geboekt hebben, ook nog even wachten met plannen maken. Review- en boekingswebsite Zoover zag bijvoorbeeld een afname van 25 procent in boekingen in een week tijd. Sommige reisorganisaties meldden een daling van wel 35 procent. Ook zitten meer en meer reizigers met vragen over hun vakantie: bij reisorganisaties staat de telefoon roodgloeiend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt overspoeld met telefoontjes (zie kader).

‘Gek beleid’

Thomas (25, echte naam bij de redactie bekend) zit met zijn handen in het haar. Hij zou vrijdag naar Ibiza gaan, maar een dag voor vertrek kreeg hij vervelend bericht: zijn vriendin was positief getest. “Dat was echt onverwachts, we waren niet naar feestjes gegaan of zo. En ik testte negatief, terwijl we samenwonen. Dat was wel een redelijk grote klap.”

“Toen begon de ellende van het proberen om te boeken. Tot mijn verbazing was dat supermoeilijk, omdat de luchtvaartmaatschappij een bewijs van een positieve test vroeg. Maar bij de GGD krijg je geen officieel certificaat. Je krijgt alleen een mail – zonder je naam – met de datum en de uitslag.”

Hij belde ‘uren’ met de GGD om te vertellen dat hij zijn reis niet kan omboeken. Zonder succes. “Dus moesten we naar een particuliere testaanbieder gaan die wel een officieel certificaat geeft.”

Met de vliegtuigmaatschappij zit hij nog in geschil. “Omdat ik dus op de dag voor vertrek negatief getest was, had ik gewoon kunnen vliegen – zonder mijn vriendin. Dat is blijkbaar hun beleid. Dat vind ik wel gek, want nu test ik vijf dagen later ook positief. Het hotel was wel begripvol. We hadden geen annuleringsverzekering, maar met een klein beetje bijbetalen konden we het omboeken.”

Hij hoopt de eerste week van augustus nog op vakantie te kunnen gaan. “Helaas mis ik dan wel de start van de voorbereiding op het voetbalseizoen bij Swift.”

‘Het stapelt zich op’

Voor de 38-jarige Jonathan, zijn vrouw en hun vier kinderen begon de ellende tweeënhalve week geleden. Toen testte zijn vrouw positief. Nu ziet hij zijn kampeerplannen in Zuid-Limburg in duigen vallen.

“De ene na de andere in het gezin testte positief: na mijn vrouw eerst ikzelf, daarna ook de kinderen. En dan moet iedereen weer langer in quarantaine. Het stapelt zich op, zeker met een groot gezin. Hopelijk test iedereen morgen negatief en kunnen we alsnog gaan. Dan hebben we helaas een week minder, maar kunnen we nog wel. We hadden ook geen annuleringsverzekering.”

Jonathan kan de situatie relativeren. “Ik baal natuurlijk, zeker omdat je zoveel moet schakelen, maar ik heb het verder niet slecht. Vakantie is ook een luxe.”

Beeld AFP