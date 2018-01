Vader van peuter Insiya: 'Uitspraak rechter? Fake-nieuws'

Ik respecteer elke uitspraak van welke rechter dan ook, maar dit klopt gewoon niet Vader Shehzad

Vader Shehzad gaat daar echter niet aan meewerken.



"Zo'n uitspraak van de rechter is er niet, meneer," zegt hij over de telefoon. "Bestaat niet. Het wordt allemaal verzonnen door Nadia die de media bewerkt. Het is fake-nieuws. Hoe kan ik meewerken aan een rechtelijk bevel dat niet bestaat?"



"Bovendien is er hier al eerder een uitspraak geweest dat ík de voogdij over het meisje heb. Waarom is dáár niets over gepubliceerd? Omdat Nadia dáármee niet maar de media is gestapt."



"Ik respecteer elke uitspraak van welke rechter dan ook, maar dit klopt gewoon niet. Bovendien zijn we voor de rechter in India nog niet eens gescheiden en een scheiding moet plaatsvinden in India."



Problemen

Moeder Nadia Rashid kan slechts cynisch lachen om de opmerkingen van Shehzad. "Hij denkt dat hij Trump is, die noemt ook alles fake-nieuws. Hij zit in het nauw, dan zeg je rare dingen."



"Ik zal je zeggen hoe het zit: hij heeft in India een zaak aangespannen om de voogdij te krijgen, en daarbij gelogen dat ik in Mumbai zou wonen. Dat ik dus in de rechtbank had moeten zijn. Daartegen ben ik natuurlijk in hoger beroep gegaan en nu heeft die rechter gezegd dat Insiya naar Nederland moet. Ik ben er dolgelukkig mee.''



Ze beseft wel dat de weigerachtige houding van Shehzad nog voor problemen kan zorgen. "Hoe het juridisch werkt als hij blijft weigeren en wat we dan kunnen doen, zijn we nu allemaal aan het uitzoeken met hulp van Buitenlandse Zaken," zegt ze. "We gaan er nu naar toewerken dat Insiya terugkomt."



Lees ook: Moeder Insiya: 'Hij deed dit puur uit wraak'