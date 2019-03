Vader Sloterplasbaby verdacht van grootschalige oplichting

De Marokkaans-Nederlandse verdachte kwam in beeld bij de recherche tijdens het grote onderzoek nadat het pasgeboren kindje in 2016 dood was aangetroffen.



Hij werd in dit onderzoek verhoord. Er kwamen vervolgens ernstige vermoedens van oplichting aan het licht.



Zakenman

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat dezelfde man jarenlang op slinkse wijze vrouwen uit heel het land had benaderd. Hij komt uit Gelderland, maar tijdens zijn trucs noemde hij steeds verschillende plaatsen als zijn woonplaats. Ook gebruikte hij steeds andere namen om zijn slachtoffers te benaderen: Nourdin, Nordin, Marouane, Brahim, Bouka, Chakir, Taoufik en Said.



Hij deed zich voor als serieuze huwelijkskandidaat en zei de vrouwen te willen trouwen. Hij beweerde een succesvolle zakenman te zijn en beloofde een leven met 'huisje, boompje, beestje'. Soms nam hij zelfs contact op met zijn potentiële schoonfamilie.



De slachtoffers hadden van de oplichting niks door, zelfs niet toen hij hen vroeg om geld. Dat zei hij nodig te hebben voor het verlovingsfeest, of omdat hij 'even' iets nodig had voor zijn bedrijf. Zodra hij het geld binnen had, verdween hij van het toneel.



Durven te melden

Meerdere vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan. De Amsterdamse recherche vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn die zich niet durven te melden. In een video in zowel het Nederlands als het Marokkaans roept de politie hen op dat alsnog te doen.



De recherche zegt te kijken of de financiële schade kan worden verhaald op de man.



De vader van de Sloterplasbaby kwam in juni 2018 via dna-verwantschapsonderzoek in beeld. De Sloterplasbaby werd in 2016 langs de waterkant van de oostoever van de plas aangetroffen. De recherche vond via de vader de moeder van de baby, een 25-jarige vrouw uit West.