Vader ontvoerde Insiya verliest gezag over dochter

De Raad voor de Kinderbescherming schreef een negatief rapport over ­vader Shehzad Hemani. Er loopt momenteel een strafzaak tegen hem en zeven handlangers wegens ontvoering van Insiya naar India.



'Hoewel er bij de Raad geen grote zorgen zijn over de welstand waarin zij opgroeit, zijn er wel grote zorgen over haar emotionele ontwikkeling, die door de rechtbank worden ­gedeeld,' aldus het vonnis dat sinds gisteren op rechtspraak.nl staat. ­



'Behalve de vader weet niemand hoe het met haar gaat, wat haar is verteld en wat dit alles met haar doet. De ­vader informeert de moeder niet over het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Daarnaast ontbreekt het contact met haar moeder, zusje en de familie van moederskant.'



Onder druk van de Indiase rechter hebben Insiya en haar moeder recent voor het eerst contact gehad, maar dit contact is niet structureel.



Insiya werd in september 2016 vanuit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd. Zij woont nu in Mumbai. Tegen de vader en zeven medeverdachten, onder wie een neef en zakenrelaties, loopt inmiddels een rechtszaak die in mei wordt voortgezet. Pogingen om de vader naar Nederland te krijgen, zijn tot nu toe mislukt.



