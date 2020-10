Vader ontvoerde Insiya krijgt 9 jaar celstraf: ‘Gezin is stukgemaakt’

Shehzad Hemani met Insiya. Beeld AD

De neef van Hemani, de 36-jarige Imran S., is wegens betrokkenheid bij de ontvoering veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij vluchtte naar het buitenland.

“De ontvoering was heftig en ongehoord,” aldus de rechter. “Een gezinsleven is stuk gemaakt. De effecten zijn moeilijk te meten. Voor Insiya’s moeder is het een rouwproces waar geen einde aan komt. Insiya is ook gescheiden van de rest van haar familie.”

“Hemani houdt elk contact tegen met de moeder. Insiya moet haar moeder missen,” aldus de rechter.

India

Insiya werd op 29 september 2016 uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer ontvoerd door een team van zeven mensen. Haar vader nam haar vervolgens mee naar India, waar het meisje nog steeds is.

Hemani werd door het OM gezien als het brein, de financierder en uitlokker van de ontvoering. Het ging om een zorgvuldig geplande ontvoering waarvoor een draaiboek was gemaakt en waarbij verschillende teams ‘van over de hele wereld’ waren betrokken, zoals een observatieteam en ‘ophaalteam’. ‘Operatie Barney’, zo werd het ontvoeringsplan genoemd.

Via Skype zien

De kidnappers werden door Hemani voor hun medewerking betaald. De moeder van het meisje, Nadia Rashid, heeft haar dochter na de ontvoering slechts enkele keren via Skype kunnen zien.

De zaak van Hemani werd enkele weken geleden bij verstek behandeld. Het was het OM niet gelukt om de in India woonachtige Hemani naar Nederland te krijgen. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 9 jaar.

Ook de zaak van zijn neef, Imran S., is bij verstek behandeld. Tegen hem had het OM vier jaar geëist. Eerder kregen uitvoerders van de kidnap celstraffen tot ruim vier jaar.