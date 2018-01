Vader Insiya dreigt met zaak tegen Amber Alert

De landelijke alarmering voor vermiste of ontvoerde kinderen heeft brieven van Shehzhad H. gekregen waarin hij onder meer heeft geëist dat Amber Alert de foto van de inmiddels driejarige peuter weg zou halen van de website.



Ook wilde hij dat het vermissingsbericht zou worden ingetrokken en de liveblog over de ontvoering werd verwijderd. Dat zegt Nadia Rashid, de moeder van Insiya, in een filmpje dat de organisatie vrijdag heeft verspreid, een dag voor de internationale dag van Amber Alert.



Geen gehoor

H, die ervan wordt verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de ontvoering van zijn dochter naar India, deed eerder al aangifte tegen de moeder en misdaadverslaggever John van den Heuvel.



Amber Alert heeft drie brieven ontvangen namens de vader van het meisje, maar heeft geen gehoor gegeven aan zijn eisen. "En dat zullen we ook nooit doen,'' zei oprichter Frank Hoen. Volgens hem is de ontvoering van Insiya de enige Amber Alert die nog niet is opgelost.



Watergraafsmeer

Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer. De rechtbank in Den Haag besliste onlangs dat het meisje onrechtmatig in India wordt vastgehouden en onmiddellijk moet terugkeren naar Nederland. De Indiase autoriteiten werken tot nu toe echter niet mee.



Naast de vader verdenkt het Openbaar Ministerie nog acht personen van betrokkenheid bij de ontvoering. Rashid doet een oproep aan de Nederlandse overheid meer druk uit te oefenen op India. "Insiya is Nederlandse, ze is onrechtmatig meegenomen, ze verblijft daar illegaal én ze is minderjarig.''



Lees ook dit interview met Nadia Rashid: 'Hij deed dit puur uit wraak'