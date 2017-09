Vader Insiya doet aangifte tegen ex-vrouw en John van den Heuvel

Dat bevestigt zijn advocaat Gerard Spong, die zich verder van commentaar onthoudt. Volgens Hemani probeerde Van den Heuvel op 26 maart van dit jaar zijn dochter Insiya te ontvoeren uit zijn woning in het Indiase Mumbai.



Van den Heuvel was daar destijds inderdaad, maar naar eigen zeggen met een andere reden. Hij spoorde Hemani op namens De Telegraaf. De Indiase zakenman had Insiya in september vorig jaar juist uit de woning van haar moeder Nadia Rashid in de Watergraafsmeer laten ontvoeren. Het meisje was toen twee jaar oud.



Het Openbaar Ministerie in Nederland verzocht de Indiase collega's tevergeefs om uitlevering van Hemani. India ziet zijn handelen niet als 'onttrekking uit ouderlijk gezag' of 'kidnapping', waardoor Hemani volgens het land niet strafbaar is. Daardoor loopt hij sinds mei daar als vrij man rond.



'Natuurlijk onzin'

Hemani heeft aangifte gedaan tegen Van den Heuvel wegens een vermeende poging tot ontvoering. Ook Indiase media melden de aangifte.



De beschuldiging van Hemani aan zijn adres noemt Van den Heuvel "natuurlijk onzin". "Ik ben daar geweest om te kijken of Insiya daar was. Van een zogenaamde terugontvoering is geen sprake geweest. Dat is illegaal en tegen de wet."



De journalist zegt alle medewerking aan een eventueel onderzoek vanuit India toe. Zelf heeft hij overigens nog niets gehoord van de Indiase autoriteiten. Een origineel kopie van de aangifte heeft hij ook nog niet.



