Vader dode baby Sloterbaby beschouwd als getuige

Dat laat de politie dinsdag weten in Opsporing Verzocht.



Nadat met hem is gesproken wordt hij dan ook beschouwd als getuige. De politie hoopt de identiteit van de moeder via hem te kunnen achterhalen.



Een wandelaar vond op 8 juni 2016 het pasgeboren jongetje, gewikkeld in een Burberrydoek in een zwart-oranje Niketas. Wie de moeder is, is nog altijd niet bekend. Wel liet de politie in mei dit jaar weten de identiteit van de vader van de dode baby te hebben achterhaald. Het gaat om een 30-jarige man. Dit werd beschouwd als een doorbraak.



De politie maakt zich zorgen over de vrouw die de baby van slechts enkele dagen oud na een zwangerschap van ongeveer 36 weken achterliet bij het water. Daarom wordt zij opgeroepen zich te melden.



Ook andere mensen die tips hebben kunnen van zich laten horen.